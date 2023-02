Amici 22/ Anticipazioni registrazione puntata 23 febbraio: Aaron al serale?

Amici 22, anticipazioni registrazione puntata 23 febbraio 2023

Penultimo appuntamento con le registrazioni di Amici 22 prima della fase serale. Oggi, mercoledì 23 febbraio, Maria De Filippi, gli insegnanti Alessandra Celentano, Raimondo Todardo ed Emanuel Lo per la danza, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa per il canto, tornano in studio insieme a tutti gli allievi per consegnare nuove maglie per il serale. La fase più importante e delicata del talent show di canale 5 è ormai alle porte e gli allievi ancora in bilico sono chiamati ad affrontare nuove sfide per poter conquistare la famosa maglia ora e affrontare con più tranquillità le ultime settimane prima della partenza ufficiale del serale.

Per scoprire, però, se saranno davvero consegnate nuove maglie e chi, eventualmente, staccherà il biglietto per la fase serale, è necessario aspettare le prime anticipazioni che arriveranno solo stasera.

Amici 2022, anticipazioni: chi andrà al serale?

Attualmente, gli allievi che sono già sicuri di partecipare al serale di Amici 22 sono sono i ballerini di Alessandra Calentano (Isobel, Ramon e Gianmarco), la ballerina di Emanuel Lo (Maddalena) e una cantante di Lorella Cuccarini (Angelina). Tutti gli altri allievi sono ancora in bilico e nella registrazione di oggi proveranno a conquistare la fiducia degli insegnanti e, di conseguenza, la maglia più ambita. Tra gli allievi che potrebbero conquistare il serale già nella registrazione di oggi c’è Aaron, il cantante di Rudy Zerbi che, più volte, ha conquistate i primi posti delle classifiche e, con la sua voce, ha da tempo conquistato il professore che potrebbe premiarlo con la maglia oro.

Tra i cantanti potrebbe staccare il biglietto per il serale anche Cricca che potrebbe essere premiato non solo per il suo indiscutibile talento, ma anche per l’educazione che ha avuto in ogni occasione. Tra i ballerini è probabile che a conquistare il serale siano Megan a cui sicuramente non rinuncerà Emanuel Lo e Mattia che, dopo aver dovuto rinunciare al serale nella scorsa edizione per un infortunio, quest’anno potrebbe essere un protagonista indiscusso.

Amici 2022, anticipazioni: Elodie e LDA tra gli ospiti?

chi saranno gli ospiti della registrazione di Amici 2022 in programma oggi 23 febbraio? E’ probabile che Maria De Filippi abbia invitato alcuni protagonisti del Festival di Sanremo 2023. Dopo Mr Rain, chi arriverà nello studio di Amici? Tra i nomi più attesi ci sono sicuramente quelli di Elodie e LDA la cui carriera è partita a cui proprio nella scuola di Maria De Filippi. Tra i due, è probabile che arrivi prima il figlio di Gigi D’Alessio, allievo della scorsa edizione mentre l’arrivo di Elodie potrebbe essere rinviato a causa della Fashion Week potrebbe essere invitata.

Tra gli altri cantanti di Sanremo 2023 che potrebbero essere ospiti della penultima registrazione di Amici 22 spiccano i nomi di Giorgia, compagna di Emanuel Lo e di Lazza, tra gli artisti più amati dai giovani.











