Amici 22/ Anticipazioni registrazione puntata 29 gennaio: Samu a rischio, nuove sfide e…

Amici 22: anticipazioni registrazione puntata domenica 29 gennaio

Amici di Maria De Filippi torna in onda domenica 29 gennaio, alle 14 su canale 5, con un nuovo appuntamento con il pomeridiano. Il serale del talent show più famoso della televisione italiano giunto alla 22esima puntata si avvicina e ogni puntata è sempre più importante per gli allievi che sperano di poter far parte della fase più importante del programma. Per riuscirci, tuttavia, tutti gli allievi devono ancora affrontare sfide e prove difficilissime a partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 25 gennaio. Come fa sapere la pagina Twitter “Amici news”, infatti, oggi 25 gennaio, è in programma la registrazione della puntata che sarà poi trasmessa da canale 5 domenica 29 gennaio.

Quali allievi affronteranno nuove sfide? Chi saranno gli ospiti chiamati da Maria De Filippi per giudicare le prove dei cantanti e ballerini? Nella scorsa puntata, in studio, sono arrivati Alessandro Cattelan, Gerry Scotti ed Ernia. Chi arriverà, invece, oggi?

Nuova sfida per il ballerino Samu?

Il Capodanno gate continua ad avere ripercussioni sugli allievi della scuola di Amici 22. Il ballerino Samu, nella scorsa puntata del talent show, è finito in sfida per colpa del Capodanno Gate, ma la giudice, di fronte alla sua bravura e a quella dello sfidante, non è riuscito a decretare il vincitore. Alessandra Celentano, però, di fronte alla bravura dello sfidante, gli ha offerto un banco nella scuola con una conseguenza per Samu: quest’ultimo, infatti, come ha spiegato Maria De Filippi, dovrà affrontare una nuova sfida. Ci sarà nel pomeriggio di oggi?

Non mancheranno gli scontri tra i professori. Ad animare lo studio sono sempre Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Quest’ultimo non ha nascosto la propria amarezza per la scelta di Mattia di chiedere aiuto alla collega. Cosa accadrà tra i due insegnanti nella nuova puntata? Voleranno scintille o ci sarà l’ennesimo colpo di scena? Non ci resta che aspettare le anticipazioni.

