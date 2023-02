Amici 22/ Anticipazioni registrazione puntata 5 febbraio: nuovi allievi al serale? Samu a rischio

Amici 22, anticipazioni puntata 5 febbraio 2023

Tutto è pronto per la nuova registrazione del pomeridiano di Amici 22. Oggi 1 febbraio 2023 gli allievi di Amici tornano nello studio di Canale 5 per la puntata che andrà in onda domenica 5 febbraio a partire dalle 14. Alla conduzione come sempre Maria De Filippi, affiancata dal cast dai professori composto da: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa per il canto; Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo per il ballo.

Il serale è ormai sempre più vicino e la sfida tra gli allievi sprovvisti di maglia dorata è sempre più serrata. Ricordiamo che al momento solo Ramon e Isobel, entrambi ballerini allievi di Alessandra Celentano, sono riusciti a conquistare la maglia del serale. Che oggi venga assegnato il terzo posto nella fase finale del programma?

Amici 22, anticipazioni: la sfida di Samu e gli allievi al serale

La classe di Amici 22 torna a mettersi in discussione di fronte ad una commissione di giudici esterni. Ricordiamo infatti che il primo nella classifica di canto e di ballo potrà presentarsi di fronte al proprio coach di appartenenza e sarà lui a decidere se potrà accedere al serale o tentare in futuro. Così è stato nelle ultime settimane per Aaron, Paky, Piccolo G e Angelina.

Dopo le eliminazioni di domenica scorsa – Samuel e Vanessa – potrebbero arrivare nuove batoste per gli allievi di Amici. In particolare è ancora da capire quale sarà il destino di Samu che, ricordiamo, ha una sfida in sospeso. Questa settimana il suo sfidante sarà pronto per andare in scena?

Amici 22, ospiti, prove e allievi rimasti

Non mancheranno dunque sfide ma ospiti musicali, che scopriremo con l’arrivo delle anticipazioni. Ricordiamo che la classe di Amici 2022 è ad oggi composta da: Cricca (Giovanni Cricca, canto), Maddalena Svevi (ballo), NDG (Nicolò di Girolamo, canto), Megan Ria (ballo), Federica Andreani (canto), Aaron Cenere (canto), Niveo (Marco Fasano, canto), Gianmarco Petrelli (ballo). Piccolo G (Giovanni Rinaldi, canto), Ramon Agnelli (ballo), Wax (canto), Samu (Samuele Antinelli, ballo), Mattia Zenzola (ballo latino), Angelina Mango (canto), Isobel (ballo), Eleonora Cabras (ballo) e Paky.

