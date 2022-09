Amici 22: Arisa affonda Rudy Zerbi sul voto per Andre / “Non sa contare di più…”

Amici 22, é scontro tra Arisa e Rudy Zerbi: c’entra Andre

Un nuovo scontro a distanza nel canto si registra nel rinnovato daytime di Canale 5 di Amici 22 di Maria De Filippi, tra Arisa e Rudy Zerbi, per via di divergenze in fatto di opinioni inconciliabili sul conto di Andre. Andre, al secolo Andrea Mandelli, si é presentato all’esame di sbarramento della prima diretta di Amici 22 con una performance sulle note di Make it Rain, che ha messo in evidenza l’estensione e i giochi di articolazione del talento vocale del giovane, su cui i due professori di canto avversari danno sin da subito pareri contrastanti tra loro. Se la cantante di Sincerità si é detta stregata dal giovane, definendo il suo talento “un motore classe A”, Zerbi é stato tranchant, definendo la performance del giovane come il belato di una pecora, un giudizio sintetico che- come emerge dal daytime di Amici 22 del 23 settembre 2022 – é stato poi accompagnato da un voto basso, pari ad 1.

Il voto unitamente al giudizio, espressi da Rudy Zerbi, sono stati temi di dialogo di confronto tra Arisa e il pupillo André, in sala prove, occasione in cui la cantante ha lanciato una stoccata al prof avversario a distanza , che accende lo scontro ad Amici 22 tra i due professori. Riferendosi al voto basso pari a 1, che Rudy Zerbi ha affibbiato a André, Arisa ha dato dell’impreparato al talentscout in matematica: “Non ti preoccupare che non sa contare di piú”, ha esclamato la cantante al pupillo Andre, per poi lanciare un’altra frecciatina sarcastica a Rudy Zerbi: “Ci piace anche belare a noi, non ti preoccupare”.

Intanto, le frecciatine di Arisa che contestano il voto “troppo basso” e il giudizio critico di Rudy Zerbi su Andre sono virali in rete, e molti tra gli utenti attivi via social cominciano a schierarsi nello scontro tra i due prof avversari, in una moltitudine di messaggi social, perlopiù dalla parte della cantante.

Arisa: quanto ti ha dato? #Amici22 Andre : 1 Arisa : non ti preoccupare non sa contare di più Iniziamo bene pic.twitter.com/i2yXFbe1fL — Jessica 🦋 (@jessica10042924) September 23, 2022

La storia di Andre, allievo cantante di Amici 22, commuove tutti:

Dal suo canto Arisa sembra voler dare conforto al pupillo rispetto agli attacchi di Rudy Zerbi, certa che il giovane artista dalle origini ucraine sia meritevole del banco di canto ad Amici 22.

In una confidenza fatta alla classe, intanto, Andre ha rivelato di essere stato adottato in Ucraina dai suoi genitori adottivi quando aveva 10 anni, particolare per cui col senno di poi lui ora si reputa fortunato: “A 10 anni sei già grande e non é facile essere adottati”. Il giovane allievo di Amici 22 ha poi aggiunto: “Quando ero in orfanotrofio eravamo 7 compagni su, in un istituto di 300 bambini in Ucraina, e ogni tre per due io mi nascondevo dalle maestre e iniziavo a canticchiare sempre in un angolino per la solitudine”. Parole pregne di un passato sofferto in orfanotrofio per la mancanza di punti di riferimento familiari, quelle di Andre, che ora commuovono i telespettatori attivi in rete, e anche i compagni di classe del giovane, in particolare Niveo, che non riesce a trattenere le lacrime all’ascolto del retroscena sull’adozione.

