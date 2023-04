Amici 22, Arisa sfida Cricca al guanto barre/ Wax in crisi: eliminato?

Amici 22 di Maria De Filippi, Arisa lancia il guanto di sfida di Wax contro Cricca

Si accende la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con Wax che palesa una reazione avversa al guanto di sfida contro Cricca, voluto da Arisa. Quest’ultima, insegnante di canto all’attivo al talent show di Wax, chiama il pupillo cantautore a sfidare il diretto rivale cantautore e allievo di Lorella Cuccarini, Cricca, in occasione del quarto serale all’orizzonte. Alla nuova puntata i due sfidanti, come su richiesta della mittente del guanto di sfida, sono tenuti ad esibirsi al cospetto dei giudici in una cover personalizzata, con l’aggiunta di barre scritte di proprio pugno al testo della canzone originale. Questo, sulle note di Bad day di Daniel Powter.

Massimiliano Minnocci ai servizi sociali/ Er Brasiliano non pagò bar e aggredì agenti

Come emerge dal daytime di Amici 22 datato 4 aprile 2023, Arisa comunica il guanto a prova di creatività ai destinatari competitor, in particolare a Cricca: “Assegno un pezzo che non ti mette in difficoltà… Alla creatività e alla personalità non ci sono limiti mai”, é in sintesi l’annuncio della cantante, che anticipa la possibilità del guanto Bad day al quarto serale. E le reazioni non si fanno attendere da parte dello sfidante Wax e lo sfidato Cricca, secondo le disposizioni di sfida: “me lo aspettavo- ammette Cricca-, é un po che Arisa insiste con questa mancata personalità… si aspetta che scrivi delle barre… io ci lavoro in sala e vedo cosa esce fuori…”. Tuttavia, sebbene si dica pronto a mettersi in gioco contro Wax, il giovane poi contesta l’accusa non troppo velata di Arisa che lo taccerebbe di mancata riconoscibilità artistica: ” credo di essere riconoscibile, anche in radio”.

Million Day, numeri vincenti/ Scopri l'estrazione di oggi 4 aprile 2023: le cinquine

Wax finisce in balia di una crisi, ad Amici 22

E a muovere una contestazione destinata ad Arisa, rispetto al guanto di sfida preposto ad Amici 22, é anche lo stesso allievo della cantante, Wax. Il cantautore dai capelli rossi, infatti, sbotta a suon di parole forti, peraltro colorite: “non mi viene un ca**o di niente… non mi viene niente… non mi vengono le barre, perché non riesco a scrivere?”. Insomma, Wax potrebbe vedersi costretto a ritirarsi rispetto alla possibilità della sfida lanciata a Cricca, da Arisa, per effetto del calo di creatività che sembra travolgerlo nell’attesa della nuova puntata serale dello show di Maria De Filippi. E oltre al possibile ritiro, al contempo si configurerebbe anche l’ipotesi che Wax si riveli il nuovo eliminato, al serale di Amici 22, alla luce del momento buio. “Che ca**o! Porca pu**na e affan*ulo!”, esclama visibilmente provato, Wax, mentre tenta invano di mettere giù su un foglio delle barre sul pezzo in assegnazione per il guanto di sfida canto contro Cricca.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 4 aprile (conc. 27/2023)

Se il guanto dovesse confermarsi una prova di sfida, chi avrebbe la meglio al quarto serale di Amici 22? Il popolo del web, intanto, sulla pagina Instagram di Amici si divide tra i commenti a caldo più disparati che vedono spaccarsi a metà l’opinione web, tra Cricca e Wax: “Arisa qui ha ragione… Wax ha una sua unicità, cosa che Cricca deve ancora trovare”, “Ma perché Wax canta? É riconoscibile perché parla con l’autotune..”, si legge tra le reaction web.











© RIPRODUZIONE RISERVATA