Amici 22, Aurora Ranvestel é eliminata?/ Eleonora Cabras é la new entry

Amici 22 di Maria De Filippi, Raimondo Todaro comunica il destino di Aurora Ranvestel

La nuova puntata di Amici 22 di Maria De Filippi vede Raimondo Todaro non confermare la candidata al banco di danza Aurora Ranvestel e al contempo presentare Eleonora Cabras, new-entry nella scuola. O almeno, questo é stando a quanto rivelano le anticipazioni TV della puntata, la cui messa in onda é prevista domenica 8 gennaio a partire dalle 14:00, su Canale 5 e che si é registrata il 4 gennaio 2023 in quel di Roma. Stando alle stesse, l’insegnante di danza, che prima delle vacanze natalizie aveva introdotto la candidatura di Aurora Ranvestel per un banco di ballo ad Amici 22, dicendosi intento a comunicare la sua decisione finale -la bocciatura o la promozione della ballerina latinista nella scuola- a gennaio 2023, dichiara chiusa sul nascere l’esperienza TV di Aurora. Il motivo? La ballerina ha accusato un problema al ginocchio, così come riferisce Raimondo Todaro.

La giovane quindi non può proseguire oltremodo il talent show, dopo una fase di messa in prova nel circuito ballo. Tuttavia, Raimondo Todaro avanza alla commissione dei professori interna una nuova candidatura: si tratta di una ballerina di nome Eleonora. Tutti i professori votano a favore della new entry, eccetto Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. In particolare il talentscout insorge, con tanto di messaggio sibillino scritto su un foglio, dando così un nuovo nome ad Amici 22: “Più banchi per tutti!”.

Eleonora ha accesso ad Amici 22

Insomma, Zerbi non vedrebbe di buon occhio le nuove candidature per un banco ad Amici avanzate dai colleghi insegnanti, quando ormai manca sempre meno al via al serale del talent. Ma quale destino attende Eleonora ad Amici 22?

Così come si apprende al momento, a quarantena ultimata, la ballerina avrà ingresso nella casetta dei talenti di Amici 22 e potrà quindi concorrere insieme agli altri allievi della scuola, per un posto alla fase serale del talent. Eleonora Cabras, a differenza di ciò che si possa pensare, non é nuova nella scuola di Amici. Al termine di una sfida che la vedeva schierata contro il concorrente Mattia Zenzola, all’edizione di Amici 21 dello scorso anno, Eleonora veniva decretata perdente.

Ve la ricordate l’anno scorso in sfida con Mattia?

Bene, adesso è dentro la scuola.

Lei è Eleonora.#Amici22 pic.twitter.com/IAmJ9aC9jA — AMICI NEWS (@amicii_news) January 4, 2023













