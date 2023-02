Amici 22, Benedetta: chi é la nuova concorrente?/ La vuole Todaro, piovono critiche!

Amici 22 di Maria De Filippi arruola Benedetta: la concorrente é promossa da Raimondo Todaro e…

Il serale di Amici 22 di Maria De Filippi é dietro l’angolo e, intanto, Raimondo Todaro promuove Benedetta, ufficialmente, al titolo di nuova concorrente. Ebbene sì, sale la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi e il cerchio dei concorrenti, inaspettatamente, si allarga, con la new entry al talent voluta da Raimondo Todaro, che già divide all’ingresso l’opinione dei telespettatori di Canale 5.

Nel daytime di Amici 22 datato 1° febbraio vanno in onda le esclusive immagini della new entry con Raimondo che insignisce Benedetta della maglia di concorrente ammessa al talent show di Canale 5.

Questo in seguito ad un casting, dove Benedetta si presentava come candidata al banco di ballo, spinta dalla motivazione di tornare a ballare: “Mi sono fermata più o meno tre anni, mia mamma si è ammalata, è stata male e sono stata vicino a lei. Non me la sono sentita di iniziare a viaggiare etc etc. Questa è un’occasione che non ho voluto perdere, non ce l’ho fatta. Ho pensato che qualcuno o qualcosa voleva che tornassi a ballare un po’”. Raimondo si é riservato della facoltà di meditare per prendere una decisione. E sulla base di una prima performance al centro studio della latinista, quindi, Benedetta riceve la maglia tanto voluta: “C’é un posto vuoto, vedi se trovi qualcosa?- incalza la neo pupilla, Todaro, dopo aver convocato Benedetta al centro dello studio TV di Amici 22-. Prova a prenderla -le mostra la maglia di titolare, quindi- te la puoi mettere, come ti senti, bene?”. Poi, il prof di ballo fa luce sulla promessa chela ballerina gli ha avanzato in gran segreto in vista del serale del talent: “‘Sono presuntuosa, arrivo al cento percento e in maniera veloce'”. “Vorrei piangere!”, esclama Benedetta, visibilmente in lacrime.

La reazione commossa della ballerina e new entry di Amici 22 é tangibile. La ballerina ha anche modo di comunicare il suo ingresso nella scuola alla madre, in una travolgente telefonata intima.

Web diviso sulla new entry di Amici 22

“Amore bella, complimenti – esclama la madre alla figlia, che finisce in preda ad un pianto di gioia-, non ci credo mamma! L’ho giuro che l’ho fatto pure per te…ti voglio rendere fiera. Sto qua seduta con la felpa al banco mio, una sorpresa bellissima”.

Nel frattempo, si infiamma la polemica web che vede i telespettatori divisi su Amici 22. Da una parte, tra gli internauti attivi via social, c’é chi é a favore delle new entries al talent che renderebbero più agguerrita, e quindi appetitosa all’occhio-pubblico, la competizione. Dall’altra c’é chi invece proprio non accetta l’idea che i concorrenti veterani della scuola, a cui molti telespettatori si dicono affezionati, possano vedersi a rischio eliminazione per le new entries, ad un passo dal serale.

