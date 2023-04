Amici 22, Benedetta Vari e Maddalena Svevi: “Bello e basta…”/ L’attacco a Mattia

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola nel mirino di Maddalena Svevi e Benedetta Vari: che succede nella scuola dei talenti?

Mentre é il favorito alla vittoria finale di Amici 22, a detta dei sondaggi web indetti sul vincitore del talent show, Mattia Zenzola finisce nel mirino dell’attacco di Benedetta Vari e Maddalena Svevi.

Amici 22, Ramon Agnelli é eliminato/ La reazione del rivale Mattia Zenzola spiazza

Tra le mura della casetta che accoglie i talenti ballerini e cantanti competitor alla gara di Amici, la ballerina professionista e partner di latino, in più di una confidenza, con l’ex fiamma del ballerino uniscono le forze oscurando Mattia Zenzola. Se da una parte Benedetta taccia Mattia di essere un “bello e basta”, Maddalena sosterrebbe che l’ex registri una condotta TV basata sulla finzione e il finto perbenismo e che lui sia trattenuto alla visione delle telecamere. Questo, quando le due ballerine proverebbe a motivare il forte sostegno dell’occhio pubblico che si palesa in favore di Mattia. Il latinista, nello studio di ogni appuntamento del talent, riceve un tripudio di consensi come gli applausi scroscianti, unitamente all’indicatore web che lo vede come il candidato favorito alla vittoria di Amici 22 ai sondaggi online in corso via social, sul vincitore finale del talent show di Maria De Filippi. Un duplice attacco quello delle ballerine che, intanto, indigna molti tra i telespettatori attivi online, via social.

Amici 22: Mattia Zenzola vincitore?/ É in testa al sondaggio web: la classifica

“Se li devono inventare loro i daytime su di lui- esordisce Benedetta su Mattia, parlando a Maddalena anche riferendosi alla produzione del programma tv- lui é amato perché é bello…vedi i follower che c’ha, ma in puntata é invisibile… ha ballato pure una volta sola in una puntata, é tonto”. Maddalena, così come sostenuto in passato, rincara la dose sostenendo che Mattia non verrebbe fuori al talent show nella sua vera essenza, complice il fatto che lui faccia attenzione a non rovinarsi la reputazione, trattenendosi alla visione delle telecamere.

La reaction di Mattia Zenzola al duplice attacco

E, una volta venuto a conoscenza dell’attacco ricevuto alle spalle, Mattia Zenzola si palesa piuttosto offeso dal duo di ballerine. In particolare il latinista si dichiara affranto per le dichiarazioni rilasciate dalla partner di ballo Benedetta Vari, con cui forma la squadra competitor dei TodArisa capeggiata dal maestro Raimondo Todaro e Arisa, al serale di Amici 22 in corso. E non riesce a trattenere le lacrime quando parlando della ex tiene a ricordare a Maddalena Svevi di tentare da tempo di ricostruire i rapporti con lei, anche tenendosi a distanza da microfoni e telecamere. Questo, non senza prima definirsi un introverso, peculiarità che a detta del diretto interessato farebbe apparire Mattia come “trattenuto” dinanzi alle telecamere. “Cerco di mantenere un rapporto di amicizia… lo so che mi odi” -fa sapere palesandosi in crisi, Mattia Zenzola, che non a caso finisce in lacrime, al ricordo del fuorionda in cui -senza microfoni e telecamere – lui si complimentava con la ex per la performance registrata in puntata, ad Amici 22.

Perché Benedetta Vari è assente al serale di Amici 2023?/ Mattia balla senza lei: il motivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA