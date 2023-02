Amici 22, Benedetta Vari é team Todaro/ Gianmarco Petrelli l’attacca: web diviso

Benedetta Vari ha ingresso ad Amici 22 di Maria De Filippi: web insorge, c’entra Gianmarco Petrelli

La new-entry ad Amici di Maria De Filippi, Benedetta Vari, é al centro di una polemica web che taccia i “veterani”, in primis Gianmarco Petrelli, di un accanimento verso la nuova concorrente, al talent. Il “j’accuse” dei telespettatori attivi online nasce a margine delle immagini del daytime di Amici 22, datato 3 febbraio 2023, che vede Benedetta Vari presentarsi all’occhio pubblico, come candidata concorrente al serale del talent, all’ingresso nella casetta che accoglie i talenti.

Il motivo? Alla new-entry, a detta dei contestatori attivi nel web, i “veterani” allievi paleserebbero una spiccata avversione nei riguardi di Benedetta. In particolare Gianmarco, finito al centro della polemica web in corso, in quanto tacciato di una condotta “unfair”, sleale, in previsione di un nuovo caso TV a sfondi di bullismo del gruppo ai danni del singolo. Il ballerino, peraltro, é accusato di palesarsi un nemico giurato della Vari, nuova arrivata, per il semplice fatto che lei sia un’allieva di Raimondo Todaro. Il professore di ballo secondo cui Gianmarco, allievo di Alessandra Celentano, non sarebbe meritevole del banco di studio del ballo, ad Amici 22.

Amici 22 di Maria De Filippi, la frase che indigna il web

“‘Questa già comincia’… l’arroganza e l’antipatia di Gianmarco…”, si legge tra i commenti critici del web sul rinnovato daytime del talent- “ma quanto sono maleducati? Alcuni neanche l’hanno salutatata”. Al suo ingresso al talent, con le presentazioni delle parti del caso nella classe, lei si dice confusa seppur felice della maglia di allieva conseguita. Nel mentre, però, Benedetta si sarebbe aggiudicata delle inimicizie “suggerendo” ai veterani di mantenere una buona condotta. Tanto che Gianmarco si stizzirebbe contro di lei, come stigmatizzano i contestatori: “‘chiudiamo la porta’ dice lei a noi?… oddio questa già comincia…&bsp;”.













