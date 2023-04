Amici 22, Benedetta Vari innamorata di Mattia Zenzola?/ Il gesto che spazza i dubbi

Amici 22 di Maria De Filippi, Benedetta Vari e Mattia Zenzola giungono al confronto

Benedetta Vari é innamorata, in gran segreto, di Mattia Zenzola, nel mezzo della competizione di Amici 22? É il punto di domanda che nasce spontaneo tra gli spettatori del talent show di Maria De Filippi, dal momento che in una confidenza registrata.con il latinista, al rinnovato daytime di Amici 22 datato 25 aprile, la ballerina professionista porge le scuse a Mattia a fronte di un attacco infertogli alle spalle e insieme all’ex di lui Maddalena Svevi, palesando di volergli bene e di tenere alla loro unione. Ma non solo. La ballerina latinista, chiedendogli perdono con tanto di parole sibilline, lascia intendere di voler aprire il suo cuore a lui, senza filtri, rispetto a delle cose mai dette.

Il confronto tra il concorrente e allievo ballerino di Raimondo Todaro e la partner di ballo nel latino nonché ballerina professionista di Amici 22 si registra a fronte di un attacco che ora indigna i fan del talent attivi via social. Nel dialogo “incriminato” tra le due Benedetta darebbe del “bello e basta” a Mattia e l’ex fiamma del latinista, Maddalena Svevi, sosterrebbe da sempre che il ballerino non sia se stesso e che sia un finto perbenista, “trattenuto” cioé dinanzi a telecamere e microfoni, per la paura di perdere il consenso popolare e il mero fine di apparire come il personaggio TV dalla condotta impeccabile. Critiche che finiscono per ferire Mattia, il quale non a caso non nasconde di essere affranto, per poi dirsi fortemente provato per l’attacco della partner di ballo.

Al confronto tra le parti, Benedetta porge le scuse a un Mattia Zenzola visibilmente provato e i due hanno modo di avere un chiarimento. Un momento TV piuttosto intimo, dove il latinista giunge al perdono nei riguardi della partner di ballo e lei sembrerebbe volersi dichiarare a lui rispetto a un sentimento top secret.

Benedetta Vari nasconde un sentimento d’amore verso Mattia Zenzola?

“Nel tuo caso abbiamo un bellissimo rapporto e c’eravamo sempre l’uno per l’altra, per cui vado oltre -dichiara il latinista in complicità con Benedetta, al loro confronto vis à vis- perché non voglio rovinare nulla”. La latinista, quindi, rinnova le sue scuse in un interminabile abbraccio con lui, palesando di volere bene nel profondo a Mattia, ben al di là dell’errore commesso, quello dell’attacco alle spalle del latinista: “voglio che tu sappia questo e tante altre cose…” . “É stata una botta, ma stai tranquilla” -é in sintesi il perdono del latinista, registrato ad Amici 22-.

Nel frattempo, schiere di fan attivi sulla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi, oltre ad auspicarsi che Mattia Zenzola diventi finalista e si riveli il vincitore del circuito danza e il vincitore finale del talent, sono pronti a scommettere che Benedetta Vari voglia dichiararsi innamorata del beniamino latinista biondo e dagli occhi di ghiaccio. Ma quale destino attende i latinisti, al talent show?











