Amici 22, Benedetta Vari vs Mattia Zenzola: “Non siamo la coppia che…”/ L’accusa

Amici 22 di Maria De Filippi: Benedetta Vari e Mattia Zenzola si separano? Lei attacca il partner e…

Si fa infuocata l’atmosfera nella casetta dei talenti di Amici 22, con una dura accusa che Benedetta Vari sferra al partner di ballo latino, Mattia Zenzola. É ormai risaputo che, nel mezzo della competizione serale del talent di Maria De Filippi, Benedetta copre il ruolo di ballerina professionista in parteneraggio con il concorrente ballerino Mattia, il quale.é in corsa per un posto alla finale di Amici 22. Il che accade dopo che lei é stata eliminata nel pre-serale, tra concorrenti candidati seralisti al talent show. Ma le disposizioni del contratto poste in essere non basterebbero a Benedetta, che in un duro sfogo registrato al rinnovato daytime del talent datato 10 aprile 2023 attacca Mattia Zenzola, non a caso. Questo, nonostante il loro sodalizio artistico e personale abbia consacrato i due giovani come la coppia TV per.antonomasia del quarto serale di Amici 22, anche al confronto con i partner di ballo e nella vita Raimondo Todaro, insegnante di ballo che da sempre promuove Mattia al talent, e Francesca Tocca, che insieme hanno emozionato esibendosi al guanto prof. La puntata andata in onda il 9 aprile in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, non a caso, ha visto il latinista Mattia ricevere l’investitura di vincitore provvisorio della gara Tim, concorrendo così per il premio Tim del valore di 30mila euro in gettoni d’oro messo in palio all’attesa finale di Amici 22.

E, complice del traguardo, può dirsi anche l’alchimia palesatasi tra Mattia e la sua partner Benedetta. Ma, per la gran delusione dei fan della coppia latin, tirerebbe aria di maretta tra i due giovani. A sollevare il caso del sospetto rischio “crisi di coppia” é Benedetta, che in un’accusa non troppo velata taccerebbe Mattia di sfruttarla come partner di ballo a suo piacimento e nelle situazioni dove lei possa fargli più comodo, non considerandola affatto come persona a lui complice e vicina: “io, rispetto all’idea di coppia nel ballo, ho sempre l’impressione che facciamo coppia quando ti conviene e nelle situazioni più scomode io devo stare seduta”, attacca la giovane, il latinista, in presenza dei restanti compagni di avventura e talenti concorrenti . Il riferimento dello sfogo é in particolare al ballottaggio che al quarto serale vedeva Mattia a rischio eliminazione, quando il ballerino avrebbe preferito assumere la condotta di solista, marcando un distanziamento dalla Vari. La reazione di Mattia all’attacco di Benedetta? Zenzola invita Benedetta a non sparare sentenze affrettate, sulla base delle sole apparenze e alla luce di un momento di difficoltà dove avrebbe preferito concentrarsi su se stesso: “lo fa sempre quest’esempio… non basarti su quello. E fatti meno problemi, la tua presenza non mi disturba… -esordisce nel fare chiarezza, il latinista, per poi proseguire parlando alla diretta interessata-. Benny, te lo giuro… sei tanto carina con me quando mi prepari le cose, ma ci sono momenti in cui voglio stare da solo… Pensi subito ‘non mi vuole’.”. Insomma, Mattia garantisce di non volersi separare da Benedetta, invitando la partner di ballo a comprendere la sua esigenza del ruolo di “solo artista” all’occorrenza.

Il web lancia una dura accusa a Benedetta Vari: esplode la polemica su Amici 22

E, intanto, c’é chi tra i fan di Amici 22, a margine del confronto tra le parti, sarebbe pronto a scommettere che tra i due giovani la professionista -ufficialmente fidanzata fuori dalle mura di Amici 22- stia maturando un sentimento d’amore clandestino e top secret, non corrisposto da Zenzola. Motivo per cui lei sarebbe accecata dalla rabbia, tanto da muovere attacchi gratuiti verso il ballerino, a detta della polemica web sollevata dai fan del latinista. “Comunque Benny palesemente presa da Mattia…perché questa polemica era

veramente inutile”, emerge tra i commenti dell’occhio pubblico web rilasciati sulla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi.

Che per il sodalizio artistico e personale di Mattia Zenzola e Benedetta Vari, le incomprensioni tra i ballerini del momento rappresentino l’inizio della rottura della coppia, ad Amici 22? Non si direbbe azzardata l’ipotesi di una sostituzione di Benedetta, nel ruolo di partner di latino per Mattia Zenzola.











