Amici 22, Capodanno choc: non solo noce moscata, c’entra il bullismo?/ Parla Ramon

Amici 22 di Maria De Filippi, la classe si divide in due fazioni avverse: parla Ramon Agnelli

La classe di Amici 22 appare divisa in due fazioni assestanti, con Ramon Agnelli, tra i concorrenti in corsa e non solo, che rompono il silenzio sul Capodanno choc del talent show, con sospette allusioni al bullismo. Il “fatto grave” censurato in tv, registratosi nella notte di Capodanno 2023, sarebbe la massima espressione della guerra tra fazioni esplosa tra i banchi del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. O almeno questo si direbbe alla luce del rinnovato daytime del talent in onda il 16 gennaio 2023 in chiaro tv su Canale 5, dove alla reunion tra sospesi e non, dopo il provvedimento stabilito per i primi con Tommy e Valeria eliminati, alcune dichiarazioni sembrano attribuire il movente del fatto grave alle tensioni accumulatesi in casetta tra i giovani talenti.

Ramon Agnelli e Gianmarco Petrelli analizzano la convivenza tra sospesi e non

“Purtroppo qua dentro non tutti possono reagire in modo forte- dichiara sibillino Ramon Agnelli, primo concorrente ad accedere al serale di Amici 22, in rappresentanza dei non sospesi a cui si sono aggiunti i nuovi ingressi, alludendo evidentemente alla competizione nella classe con i sospesi-… il fatto che per una settimana non c’é stata, é scattata una luce ed eravamo tranquilli”. Insomma l’allontanamento dei sospesi dalla casetta dei concorrenti sospinge Ramon ad un’analisi degli effetti della competizione vigente ad Amici 22, che si direbbero tossici. Almeno relativamente ai rapporti interpersonali tra i concorrenti. Gianmarco Petrelli, come Ramon allievo di Alessandra Celentano, fa eco al collega compagno, lasciando intendere ai telespettatori attivi nel web che il Capodanno choc possa rivelarsi un atto di bullismo tra le due fazioni di Amici 22: “Abbiamo visto persone serene e gli animi riaccesi -spiega il ballerino, riferendosi al periodo delle distanze con i sospesi, volute dalla produzione del talent-, ci siamo intererrogati su questo e ci siamo capiti… Bello vedere gli animi riaccesi”.

Ora i telespettatori fedeli di Amici 22 temono che il talent si sia trasformato in una notte di San Silvestro degli orrori, sulla scia delle inimicizie nate nella scuola per effetto della competizione. Che il fatto grave rimasto ignoto sia un atto a sfondo di bullismo? La natura del caso resta avvolta nel mistero e le teorie web sulla stessa sono tra le più disparate: dalla “noce moscata“, all’ipotesi del tatuaggio fai da te, passando per atti di satanismo.













