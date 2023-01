Amici 22, caso “noce moscata” confermato?/ La verità: “Si é scoperto tutto…”

Amici 22 di Maria De Filippi, riaffiora il caso “noce moscata”: esplode il giallo di Capodanno 2023

Si infittisce il giallo del Capodanno 2023 choc, esploso in seno alla scuola di Amici 22, con una versione che giunge a conferma della teoria web sulla natura del caso, “noce moscata”. Stando alla voce in circolo nel web, gli allievi responsabili del caso si sarebbero intrattenuti nella notte di benvenuto al 2023 nel tentativo di creare una miscela eterogenea a base di noce moscata e dagli effetti psicoattivi come quelli delle droghe, alla ricerca dello sballo. Una ricostruzione del “fatto grave”, censurato in tv, che é ora confermata da Giuseppe Candella a mezzo web, sul sito d’informazione Dagospia.

Federico Nicotera sceglie Carola, a Uomini e donne?/ De Filippi insinua il dubbio..

“Dagospia può confermare questa versione dei fatti, aggiungendo che i ragazzi sarebbero arrivati a questo dopo una ricerca su YouTube – si apprende tra le indiscrezioni della versione che avvalora la teoria “noce moscata”- dove avrebbero cercato un modo per ‘sballarsi’ in maniera artigianale”. Insomma, sembra proprio che i sei allievi sospesi in giudizio nella scuola, siano rei di aver sperimentato l’intruglio dagli effetti potenzialmente psicoattivi con qualche conseguenza: “Piccoli malori, nulla di grave, nessuna necessità di raggiungere l’ospedale”. Inoltre, sempre stando alla fonte che rivelerebbe la natura del “fatto grave” di Capodanno 2023: “La produzione ha scoperto il tutto e ha scelto di non diffondere il filmato incriminato per due ragioni, da una parte la volontà comunque di proteggere dei ragazzi molto giovani e dall’altra per evitare il rischio emulazione”. Insomma, almeno per il momento la produzione Mediaset di Amici 22 si riserverebbe della facoltà di non divulgare le immagini del caso choc, esploso nella notte di San Silvestro.

Amici 22, la verità sul Capodanno choc/ "Allontanati, radiati...roba pesante"

Ancora lontano si direbbe il giorno della verità…

Tuttavia, la versione di Candela si scontra con quella fornita da Alessandro Rosica, che parla di “roba pesante”, allontanamento e non solo… Ma il giorno della verità sul giallo di Amici 22 sembra essere ancora lontano.

LEGGI ANCHE:

Maria De Filippi contro Gloria e Riccardo Guarnieri/ "Hai usato Umberto per fare..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA