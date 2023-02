Amici 22, Celentano bacchetta Paky: eliminato?/”Hai dato della scema a Brescia?”

Amici 22 di Maria De Filippi, Paky viene convocato da Alessandra Celentano: e il motivo é…

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con Paky che è convocato da Alessandra Celentano, in quella che si direbbe una messa a rischio eliminazione dal talent, per lui.

Nel rinnovato daytime di Amici 22 di Maria De Filippi, datato 9 febbraio 2023, la maestra di danza classica chiama a rapporto la new entry tra i concorrenti ballerini nella scuola, ossia il napoletano Paky. Un momento TV che si rivela una convocazione inaspettata e desta ora la preoccupazione generale tra i fan del talent. Ossia che il giovane possa rivelarsi tra i nuovi eliminati del talent.

Amici 22: Samuele, Gianmarco e Mattia eliminati?/ Celentano li convoca: é polemica

E il motivo alla base della convocazione é che l’allievo di hip hop abbia messo in discussione la sentenza critica del giudice Rossella Brescia preposta alle votazioni relative alla rinnovata gara di ballo domenicale del talent.

“Allora Paky stai calmino non mi piace l’atteggiamento che hai…dai della scema a Rossella Brescia e manchi di rispetto ad una professionista e alla struttura” é il rimprovero che la maestra destina a Paky, rispetto ad una serie di contestazioni del giovane di Napoli.

Amici 22, Samuele Antinelli eliminato/ Todaro lo fa fuori e Celentano lo premia con..

Paky é eliminato ad Amici 22?

Ma non é tutto. A fronte del pensiero espresso da Paky, in particolare che fosse errata la richiesta a lui avanzata da Rossella di “alzare l’asticella nel modern”, in quanto ballerino di hip hop, la Celentano poi rincara la dose: “quello che tu balli, lo decido io”. Insomma Paky é avvisato e gli aspetta un percorso di studio della danza di ogni genere, non solo di categoria hip hop. Il ballerino é tenuto al rispetto delle alte cariche, così come del regolamento vigente nella scuola di Amici 22. La Celentano gli contesta, infatti, anche l’inosservanza del divieto dell’utilizzo del PC e l’accesso a Internet: “Sono senza parole”, conclude delusa la nipote del Molleggiato Adriano Celentano.

Paky, chi è nuovo concorrente di ballo di Amici 22/ "Le critiche per me sono..."

Dopo aver visto la reazione di Paky post puntata, la maestra Celentano chiede di incontrarlo per confrontarsi con lui! #Amici22 pic.twitter.com/ih1p4yjdqY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 9, 2023



hai pensato male sei stato offensivo sei appena arrivato e stai calmo devi alzare lasticella in tutto ma lo sai dove sei vwnuto o no é stata anche ranbia con me stesso tu non potete stare sul computer e social fatti aiutare se non conosci ancora lentegole fattele spiegareAmici 22, Celentano bacchetta Paky: eliminato?/”Hai dato della scema a Brescia?”











© RIPRODUZIONE RISERVATA