Amici 22, Paky attacca giudice Rossella Brescia/ “Non puoi dirmi di…”

Amici 22, Paky si sfoga a margine della classifica della gara ballo

Si infiamma la competizione di Amici 22, con la new entry al talent Paky che attacca la giudice della gara ballo, Rossella Brescia. Ad un passo dalla fase tv serale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, nel daytime di Amici 22 datato 6 febbraio 2023 Paky divide i telespettatori, in un affondo durissimo. Il riferimento é al giudizio di Rossella Brescia assegnatogli alla consuetudinaria gara di ballo , disputata tra i concorrenti ballerini come sempre nella puntata domenicale, il 5 febbraio 2023. Quando la giudice della gara, esperta di danza e showgirl nota ai telespettatori, ha criticato dal punto di vista tecnico la performance di Pasquale, nuovo ingresso nella scuola originario di Napoli.

Una sentenza che Paky contesta, in uno sfogo a caldo tra le mura di Amici 22. E le dichiarazioni di sfogo, intanto, preoccupano i fan attivi via social, rispetto alla possibilità che il ballerino possa compromettere la sua corsa per il montepremi di Amici 21. Questo, assumendo una condotta sopra le righe in un atteggiamento di presunzione che metterebbe in dubbio le altre cariche come quella del giudice Rossella Brescia.

“Il giudice mi ha detto che devo alzare l’asticella… nel modern… quando io sono di categoria hip hop… nel mio non me lo puoi dire…”, é in sintesi il disappunto tra le righe del ballerino, new entry al circuito ballo di Amici 22. A detta del napoletano, quindi, lui non avrebbe potuto dare di più ad Amici, almeno non al momento della gara, perché chiamato ad “alzare l’asticella nel modern” da concorrente di categoria hip hop.

Lo sfogo di Paky vs Rossella Brescia

Il napoletano chiede tempo utile, quindi, per avere un margine di crescita e segnare l’upgrade chiesto dal giudice nella scuola di Amici, attraverso le lezioni di danza. E ammette di essersi contenuto in puntata per non dover correre il rischio-eliminazione: “Per non sgarrare non ho parlato…”.

Il compito di Cricca, la felicità di Wax, la reazione di Paky al giudizio sulla gara di ballo, i risultati del televoto… Per rivedere la puntata di oggi di #Amici22, clicca QUI ⬇ https://t.co/n4vkugPXx8 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 6, 2023













