Amici 22, Celentano boccia il compito di Todaro a Gianmarco/”Miei i diritti d’autore”

Amici 22 di Maria De Filippi, si accende la competizione: Alessandra Celentano attacca Raimondo Todaro

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 22, con il daytime pomeridiano datato 8 novembre 2022, che vede tra le altre novità Alessandra Celentano contestare il nuovo compito che Raimondo Todaro ha assegnato a Gianmarco Petrelli. Si tratta di una coreografia montata da Alessandra Celentano in sala-prove e originariamente assegnata dalla maestra di danza classica al pupillo di danza hip hop al fine di avviare un percorso di studio del giovane sul fronte della tecnica classica, ma la nipote del Molleggiato Adriano Celentano non vede di buon occhio che Raimondo Todaro assegni la choreo al giovane per un’esibizione da puntata domenicale. Da qui, quindi ha il via ad Amici 2022 un duro confronto tra le parti, con Alessandra Celentano che dà del “carciofaro” a Raimondo Todaro, per il fatto che a detta di lei lui voglia servirsi di una sua coreografia al talent, ai danni del suo allievo, rivendicando peraltro i diritti d’autore dell’opera. E l’ex Ballando con le stelle non si capacita del rifiuto del team competitor al compito.

“Io ci posso mettere tutto l’impegno, ma non cambierà mai idea”, dichiara Gianmarco Petrelli, in replica alla busta blu di Raimondo Todaro che gli ha assegnato la choreo montata dalla maestra, Alessandra Celentano. “Non é costruttivo… Il compito della tua maestra?” , replica a sua volta sibillino, Raimondo Todaro, tacciando non velatamente il team competitor, maestra e allievo, di non volersi mettere in discussione. “Sei un carciofaro”, sentenzia contro Todaro, subito la Celentano, chiarendo di aver fatto nascere la sua coreografia oggetto del contenzioso come materiale di studio di Gianmarco e non come fonte di esibizione sul palco, per cui il giovane allievo non sarebbe ancora pronto, almeno non dal punto di vista tecnico. “Poi, rivendico i diritti d’autore, della mia coreografia decido io cosa farne”, aggiunge perentoria la maestra di danza classica, rifiutando categoricamente l’idea che il collega rivale Raimondo Todaro possa servirsi della sua coreografia per mettere in discussione Gianmarco Petrelli. Ma per Todaro, la Celentano non ammetterebbe che Gianmarco sia in serie difficoltà, in quanto non all’altezza del talent di Amici 2022. Ma cosa rischia Gianmarco, con il rifiuto del tanto discusso compito di Todaro?!?

