Amici 22, Celentano sfida Mattia al guanto contro Isobel: eliminato?/ La reazione

Amici 22 di Maria De Filippi, Alessandra Celentano lancia il guanto di sfida Mattia Zenzola contro Isobel Fetiye Kinnear

Mattia Zenzola é uno tra i preannunciati nuovi eliminati di Amici 22 di Maria De Filippi? É l’interrogativo che nasce spontaneo per l’occhio pubblico, dal momento che Mattia Zenzola si dichiara in crisi, alla comunicazione del nuovo guanto di sfida voluto da Alessandra Celentano per il sesto serale di Amici 22.

Amici 2023, Mattia Zenzola divide la stampa/ La reazione alla critica

Al rinnovato daytime di Amici, datato 18 aprile 2023, la maestra di danza classica destina al ballerino pupillo di Raimondo Todaro l’invito ad una sfida contro l’allieva Isobel Fetiye Kinnear e a prova di danza modern. I due sfidanti, su richiesta della maestra, sono chiamati a battersi frontalmente, al sesto serale di Amici, in una choreo di danza modern. Una sfida nella sfida per Mattia, dal momento che la prova é prevista in uno stile diverso dal latino che é quello rappresentativo del talento del giovane. Tuttavia, il ballerino non intenderebbe rinunciare alla sfida, seppur ammettendo di trovare che il guanto possa presentarsi come “iniquo”, ai suoi danni.

Amici 2023, Mattia Zenzola e Benedetta Vari nuova coppia?/ Il gesto che non sfugge

Nell’rvm della comunicazione del guanto, la Celentano taccia Mattia di non essere efficace sul palco se non a intermittenza, di non essere sempre a tempo nel tenere il ritmo di una choreo e di essere oscurato nei paso doble, in presenza di Benedetta Vari. Ossia la ballerina professionista ingaggiata nel corpo di ballo di Amici 22, come partner del latinista. Ma qual é la reazione a caldo al guanto? Mattia non intende rifiutarsi alle sfide che gli si presentano dinanzi e Maddalena Svevi, ormai sua ex amore, fa eco alle critiche della maestra ritenendo peraltro difficile il guanto per lui: ” quello che ha detto la maestra é giusto, ma non é equo il guanto”. Dopodiché tocca all’altro concorrente ballerino, Ramon Agnelli, a pronunciarsi in merito al guanto lanciato a Mattia Zenzola, di cui il primo ammetterebbe la difficoltà.

Amici 22, Alessio: eliminazione ingiusta?/ Mattia rompe il silenzio sulla vittoria

Mattia Zenzola finisce in preda ad una crisi: é il preludio della nuova eliminazione, ad Amici 22?

Che Mattia sia in crisi, a fronte del guanto di sfida, é assodato, e la prova della Celentano potrebbe rappresentare per lui l’inizio della fine del percorso di studio intrapreso ad Amici 22. Qualora dovesse disputarsi il guanto di sfida, saranno i giudici a stabilire le sorti degli sfidanti. Nel frattempo, Mattia é in preda alla sua crisi, al pensiero che possa infortunarsi alle prese con la choreo modern assegnatagli dalla Celentano.

Questo con l’opinione dei telespettatori attivi sui social che, intanto, si palesa spaccarsi a metà: se da una parte c’é chi supporta la posizione avversa a Mattia del team Celentano, dall’altra c’é chi invece – tra gli internauti – accusa la maestra di voler mettere in cattiva luce il talento latinista a prova di modern, sfruttando un guanto improntato sulla competizione “sleale” che metterebbe Mattia in forte rischio, anche rispetto alla possibilità di un infortunio.













© RIPRODUZIONE RISERVATA