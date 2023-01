Amici 22, chi sono i concorrenti al serale?/ Piccolo G primo nel canto e Paky primo..

Amici 22 di Maria De Filippi verso il serale: chi sono i concorrenti promossi con la maglia dorata?

Il via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi é dietro l’angolo e, intanto, Piccolo G e Paky si giocano l’ambita maglia dorata per l’accesso alla fase finale TV del talent. I primi allievi ad ottenere l’ambita maglia dorata, per il passaggio alla prima serata del talent show prevista nella primavera 2023 del palinsesto tv di Canale 5, sono gli allievi ballerini Ramon Agnelli e Isobel Fetiye Kinnear. A promuoverli é stata la stessa maestra che li ha voluti nella scuola di Amici 22, Alessandra Celentano. Questo, sulla base di diversi riconoscimenti conseguiti dai due giovani, incluse le prime posizioni conquistate nella classifica di ballo dei concorrenti. Cosa che invece non accade per Piccolo G e Paky, o almeno non per il momento.

I due giovani allievi, così come rivelano gli spoiler di Amici news e Superguida TV, relativamente alla nuova puntata di Amici 22 del 29 gennaio 2023, si rivelano rispettivamente al primo posto nella classifica di canto e la classifica di ballo. Eppure i rispettivi insegnanti decidono di non conferire loro la maglia di accesso al serale di Amici 22.

Paky e Piccolo G non accedono al serale, eppure…

La rinnovata classifica domenicale di canto, stilata al termine della gara aperta tra i cantanti in corsa al talent, dai giudici Rocco Hunt, Anna Pettinelli e Alex Britti, vede Piccolo G aggiudicarsi il primo podio. Per la seconda settimana di fila, quindi, Angelina Mango, perde il titolo di eterna “prima della classe canto”, dopo essere stata battuta da Aaron Cenere. Ma il prof di canto, Rudy Zerbi, non assegna la maglia dorata a nessuno dei suoi due allievi cantautori, giunti in pole.

La rinnovata classifica domenicale di ballo, stilata dal giudice Sergio Bernal, invece vede Paky imporsi in pole position. La new entry tra gli allievi ballerini nella scuola, quindi, riesce a fare la differenza sbaragliando la concorrenza della classe ballo. Ciò nonostante, la maestra che gli ha conferito il banco di studio nella puntata domenicale precedente, Alessandra Celentano, non promuove il neo pupillo all’upgrade con la maglia dorata.

Per il momento, quindi, l’accesso al serale di Amici 22 é riservato al ballerino di danza classica Ramon Agnelli e la ballerina di danza modern Isobel Fetiye Kinnear.

