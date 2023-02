Amici 22, chi sono i concorrenti al serale?/ Wax, Samuele, Alessio, Mattia con..

Amici 22 di Maria De Filippi: Mattia, Federica, Alessio e Wax sono i nuovi seralisti

Prosegue la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con Mattia Zenzola, Alessio Cavaliere, Samuele Segreto e Federica Andreani promossi al serale. Ebbene sí, schiere di telespettatori di Amici in queste ore possono esultare per l’ammissione dei 4 beniamini, alla fase TV serale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. O almeno questo é stando al sentiment generale dell’occhio pubblico che si rileva in reazione alle anticipazioni TV di Amici news e Superguida TV, rispetto alla nuova puntata di Amici prevista per il 26 febbraio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Dopo aver destato la preoccupazione nei telespettatori di una possibile eliminazione dell’allievo, Raimondo Todaro decide di promuovere Mattia Zenzola all’upgrade di concorrente del serale di Amici 22. L’insegnante ha convocato i suoi allievi ad un’interrogazione di ammissione al serale, esonerando Mattia dalla stessa, ma in puntata arriva la notizia della promozione del seralista: “Todaro l’ha fatto scendere sul palco – si apprende della rinnovata gara di ballo, che conferma il latinista come un concorrente della nuova fase serale dopo il ritiro per infortunio alla scorsa edizione del talent-, l’ha fatto ballare due volte e alla fine gli ha dato la maglia sottolineando che per lui poteva andare al Serale anche l’anno scorso”.

Ma non é tutto. Ad essere promosso all’upgrade con tanto di conferimento della maglia dorata, sono la new entry nel ballo Alessio Cavaliere, il ballerino veterano Samuele Segreto, e i cantanti veterani Wax e Federica Andreani. “Samu – Quando gli ha dato la maglia, l’insegnante Emanuel Lo ha detto: “Conta quante maglie ci sono a destra” e ne contava 4, a sinistra ne contava 3, poi ha detto che 3 e 4 non gli andava bene e doveva equilibrare e gli ha dato la maglia”. La maglia dorata va anche alla prima classificata nella classifica stilata dai professori di canto Federica Andreani, per il volere dell’insegnante Arisa: ” Prima che ottenesse la maglia, il pubblico, in coro, urlava: ‘Maglia, maglia, maglia’“. L’insegnante Arisa si è unita al pubblico e le ha indicato la felpa d’oro. La cantante si è commossa. Per approdare al Serale la cantante ha cantato Meno sola”.

Anche la new entry di ballo accede al serale di Amici 22

La notizia dell’upgrade giunge anche per Wax, ufficialmente un seralista promosso dall’insegnante Arisa: “Wax ha cantato Nessuno mi può giudicare poi prima della maglia Arisa gli ha fatto cantare Turista per sempre”. E nella giornata di domenica viene inoltre rilasciato il videoclip del singolo di Wax, Ballerine e guantoni.

La maglia dorata é ritirata anche da Alessio Cavaliere, l’unico tra le new entries concorrenti del circuito danza ad ottenere l’ambita promozione al serale, ad Amici 22.











