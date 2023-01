Amici 22: classe divisa in fazioni, c’entra Wax?/ “Mi sento chiamato in causa..”

Amici 22 di Maria De Filippi, la classe dei concorrenti si divide in fazioni contrapposte

Si infittisce il caso del Capodanno 2023 choc esploso ad Amici 22 di Maria De Filippi , con Wax che manifesta uno spiccato malessere. Così come emerge nel daytime del talent, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 24 gennaio 2023, Wax non accetta l’idea di essere ritenuto in qualche modo come il principale responsabile o comunque corresponsabile della disunità che sembra regnare sovrana nella classe dei concorrenti in corsa al talent di Maria De Filippi. Questo, mentre la classe appare ormai divisa in più fazioni assestanti, peraltro tra loro in forte competizione, in seguito al caso del Capodanno choc. Un “fatto grave”, peraltro censurato in tv, e che ha visto la produzione di Amici 22 indicare tra gli allievi della scuola sei responsabili, poi sospesi in giudizio, con il provvedimento della messa in discussione che ha decretato gli eliminati Tommy Dali e Valeria Mancini e un allievo a rischio in quanto sospeso in giudizio congelato, Samuele Segreto.

Il gruppo-classe di Amici 22 é tacciato di accanimento

“Non mi viene da cucinare per tutti – lamenta Samuele Antinelli-, eravamo tutti per tutti”. A seguire Aaron Cenere gli fa eco, ad Amici 22: ” io penso che sia una questione per le persone dal carattere importante…”. Wax si sente chiamato in causa dai compagni, rispetto alla disunità della classe, che lamenterebbe in particolare la sua suscettibilità alle difficoltà e quindi i suoi frequenti e repentini sbalzi d’umore che accentuerebbero le dinamiche divisive tra le fazioni contrapposte: “io ho cucinato pasta per tutti… non capisco che succede ancora…”. Già con la dinamica del Capodanno choc il gruppo dei concorrenti del talent si palesa diviso, con Wax ritenuto “capobanda” dei sospesi, o meglio i 6 allievi allontanati dalla casetta dei talenti per il “fatto grave” della notte di San Silvestro. “É successo qualcosa e c’é chi soffre perché il clima di prima non c’é più…”, rincara poi la dose Cricca.

“Lui ha un modo di gestire i momenti down che coinvolgono tutti- é il parere di Niveo -, nei tuoi momenti generi molto caos”. Maddalena Svevi aggiunge:” mi sento in difetto e non so come ci comportarmi con te, Wax”. Cricca le fa eco, parlando sempre direttamente a Wax: “come quando eri scazzato e tu hai detto ‘nessuno mi appoggia’”. Samuele Antinelli sostiene la posizione avversa dei compagni su Wax: “come per Gianmarco, mi chiedo “é vero o no?”.

Al di là della maretta che sembra aleggiare sui rapporti intercorrenti tra i concorrenti, ad Amici, Wax trova modo e occasione per rendersi ancora una volta servizievole per il resto della classe. Ha l’idea di fare da cameriere per il resto dei compagni e servirli alla tavola con delle portate di cibo succulento. Riuscirà, così, il “capobanda” del Capodanno choc a rasserenare gli animi della casetta di Amici?

