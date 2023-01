Amici 22, classica Spotify: Angelina Mango #1, doppia Wax/Piccolo G #3, Aaron e Tommy

Amici 22 di Maria De Filippi: i cantanti si sfidano a suon di stream su Spotify e Angelina Mango batte tutti

Il serale di Amici 22 é dietro l’angolo e nel frattempo si infiamma la competizione del circuito canto a suon di ascolti su Spotify, che vedono prima Angelina Mango tra i concorrenti promossi al talent. I cantanti concorrenti in corsa per il montepremi finale del talent di Maria De Filippi, reduci dal rilascio dei nuovi inediti, oltre i contest previsti nel programma TV, ora, si sfidano a colpi di streaming su Spotify Italia. Dagli annessi dati di ascolti si rileva una classifica di Amici 22, aggiornata al 19 gennaio 2023, che conferma alla #1 Angelina Mango.

Amici 22 classifica Spotify: Angelina Mango #1/Piccolo G minaccia Wax, Tommy vs Aaron

La cantante, figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango, é in pole position e ottiene con Voglia di vivere 545.459 ascolti. Alla #2, “doppiato” da Angelina, Wax, che con Ballerine e guantoni ottiene 343.797 stream.

Acquario di Piccolo G sorprende alla #3, con quota 332.003 ascolti in streaming. Alla posizione #4, poi, stupisce Aaron Cenere con

Baciami e ballami, quotata a 274.387 ascolti in riproduzione su Spotify Italia. Tommy Dali minaccia il biondo e chiude alla #5 la Top5, con Finisce bene, a quota 243.043 ascolti.

Amici 22, Angelina Mango vola in radio/ Il traguardo di Voglia di vivere

Fuori dalla Top5 nella classifica stream su Spotify…

Sui sedili della metro di Niveo si classifica alla #6, con la somma di 176.403 stream. Posizione #7, nella classifica Spotify di Amici 22, per 26 modi di Federica Andreani, a quota 172,995 ascolti in streaming. NDG con Perdonami si classifica alla #8, con un cumulo di 157.219 ascolti. A chiudere la classifica streaming di Amici 22 di Maria De Filippi sono, infine, Cricca e Jore, rispettivamente alle posizioni #9 e #10 con Se mi guardi così a 94.625 stream e Solo Tu a 42.595 ascolti.

E mentre i cantanti si sfidano su Spotify Italia, si apre la possibilità per i concorrenti in corsa al talent, inclusi i ballerini, di ottenere l’ambita maglia di accesso al serale di Amici 22. Che Angelina Mango, prima della classe canto, secondo la classifica streaming su Spotify Italia, possa conquistare l’ammissione al serale?

