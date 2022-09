Amici 22, classifica ballerini/ Celentano affonda Mattia e azzera Asia: Wax insorge

Amici 22, il secondo daytime rivela la classifica provvisoria dei ballerini stilata dai professori Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro

Il rinnovato appuntamento tv del daytime di Amici 22 di Maria De Filippi, in onda il 21 settembre 2022 su Canale 5, rileva la prima classifica dei ballerini tra i 19 allievi ammessi nella scuola più amata dagli italiani. Si tratta dell’ordine di gradimento stilato dai professori di ruolo alla cattedra ballo, Alessandra Celentano, Emanuel Lo, e Raimondo Todaro, sulla base della performance che i ragazzi hanno eseguito alla prima puntata domenicale del talent, in onda il 18 settembre 2022.

Amici 22/ Anticipazioni registrazione puntata 24 settembre 2022: sfide e prime eliminazioni in studio?

La classifica di gradimento vede, secondo la media ponderata sulla somma dei voti dei tre docenti di ballo ad Amici 22, Maddalena e Asia rispettivamente prima ed ultima in classifica, e l’insufficienza da 5 che la Celentano ha assegnato al ballerino più amato, rientrato ad Amici 22 su promessa di Raimondo Todaro, che lo ha fortemente voluto nel suo team dopo il ritiro dal talent dovuto ad un infortunio ad Amici 21.

Amici 22/ Anticipazioni puntata 21 settembre: ingresso in casetta dei nuovi allievi di Amici 2022-2023

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Le contestazioni alla classifica dei ballerini di Amici 22

“Non va bene, è come dire ‘finiscila di ballare'”, dichiara polemico il cantante Wax sullo zero affibbiato ad Asia Bigolin, ballerina scelta da Raimondo Todaro, nonostante sia autodidatta e non abbia quindi mai seguito lezioni di danza. A fare eco alla contestazione dello zero, oltre ai messaggi dei telespettatori attivi via social, anche la prima classificata tra i ballerini, Maddalena: “Felice di essere prima, ma mi viene da riflettere sui voti…non si può dare lo zero ad una ragazza che ha performato e che quindi vale”.

Gianmarco Petrelli ad Amici 22 scelto dalla Celentano/ Spuntano like contro Todaro e…

E le prime contestazioni intestine, ad Amici 22, non finiscono qui, perché inoltre poi Alessandra Celentano rispedisce le accuse non troppo velate di aver votato sulla base delle sole preferenze e di gusto in fatto di stile e in quanto maestra di danza classica, senza tenere conto del talento modern grezzo “home-made” di Asia. La maestra di danza classica, infatti, convoca gli allievi Ramon e Rita, che a suo avviso sono stati fortemente penalizzati in classifica, dai voti dei colleghi “avversi”, Emanuel Lo e Raimondo Todaro, proprio per via dei gusti personali. Insomma nel suo intervento Alessandra Celentano rispedisce la accuse di incompetenza, in quanto insegnante: “Questa cosa deve essere chiara a tutti. Questa classifica è stata generata da Todaro e Emanuel Lo, okay? Così anche questo deve essere chiaro. E’ molto importante, perché c’è un gusto artistico e un discorso oggettivo”. Nel frattempo, il popolo del web si divide a metà, tra chi è pro e chi è contro la posizione di Alessandra Celentano.

I commenti social del pubblico tv a margine della classifica sono perlopiù a favore della Celentano, che viene premiata dal web soprattutto per la coerenza mostrata rispetto ai voti assegnati: “MAMMA MIA MI FA VOLARE LA MAESTRA CON QUEI CERCHIETTI ROSSI CONTRO I NEMICI”; “Hanno perfettamente ragione Rita, Ramon e la Celentano. È assurdo vederli penultimi. Cominciano le pagliacciate…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)













© RIPRODUZIONE RISERVATA