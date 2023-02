Amici 22, classifica canto: Niveo in Top3 con Angelina/ Wax ultimo: eliminato?

Amici 22 di Maria De Filippi: la gara cover vede Niveo in testa: la classifica canto

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con la nuova gara canto che vede in testa Niveo, seguito da Angelina Mango in Top 3 e Wax ultimo, ad alto rischio eliminazione. Questo, stando alle anticipazioni TV fornite da Amici news e Superguida TV della nuova puntata registrata del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, prevista per il 5 febbraio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. La gara del circuito canto é sulle cover. I concorrenti cantanti in corsa al talent sono chiamati alla rivisitazione di un brano originale, al cospetto dei giudici Baby K, Francesco Sarcina e Beppe Vessicchio, che ne stilano una classifica di canto con Niveo in pole position:

-Niveo primo: canta Che freddo fa di Nada; l’insegnante di canto, Lorella Cuccarini, non gli conferisce la maglia di accesso al Serale per non bloccare la sua crescita, almeno non adesso. Cricca secondo: canta Falling like the stars di James Arthur; Angelina Mango terza: canta Senza fine di Gino Paoli e Ornella Vanoni, piuttosto turbata. Aveva paura di essere giudicata diversamente, non a caso Maria De Filippi ricorda a Vessicchio chi fosse suo padre e quest’ultimo dichiara di conoscerlo bene. E’ però indubbio che il fatto stesso che Angelina sia figlia d’arte non influenzi il giudizio. NDG quarto: canta Papaoutai; Piccolo G quinto: canta Soldi di Mahmood; Federica Andreani e Jore sesti: Lei canta Ho capito che ti amo di Tenco ed é classificata ad ex aequo con Jore. Quest’ultimo canta Questa nostra stupida canzone d’amore e Sarcina gli consiglia di “godersela” di più la performance sul palco. Wax settimo: canta I maschi. L’ultimo posto stavolta non lo abbatte. Un intervento di Maria De Filippi lo rincuora.

E una domanda sorge spontanea, dal momento che il posto in classifica spesso si rivela un indicatore a disposizione dei professori di Amici, in vista delle eliminazioni. Che l’ultimo classificato, Wax, sia a rischio eliminazione?

Grande assente in puntata e dalla gara di canto, ad Amici 22, é il cantautore e concorrente Aaron Cenere. Nel frattempo, inoltre, per la quota Amici 21, LDA si dichiara onorato di collaborare con Alex Britti nel progetto di Sanremo 2023…

