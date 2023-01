Amici 22 classifica Spotify: Angelina Mango #1/Piccolo G minaccia Wax, Tommy vs Aaron

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango sbaraglia la concorrenza della classe canto: la classifica streaming su Spotify Italia

Manca poco al via al serale di Amici 22 e, intanto, si infiamma la competizione del canto con Angelina Mango che primeggia su Spotify Italia. Relativamente ai dati di ascolti in streaming su Spotify Italia dei nuovi inediti di Amici 22, il cui rilascio sulle piattaforme musicali é avvenuto il 10 gennaio 2023, Angelina Mango detiene la pole position nella classifica Spotify targata Amici 22, con l’inedito Voglia di vivere, seguita dai compagni di studio nel circuito canto nonché concorrenti in corsa per il montepremi del talent.

La classifica streaming su Spotify Italia di Amici 22, secondo i dati aggiornati al 17 gennaio 2023, vede Angelina Mango alla #1, a quota 403.447 ascolti in streaming. La figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango é poi seguita alla posizione #2 da Wax, che con Ballerine e guantoni cumula 272.161 stream. Piccolo G é al terzo posto e minaccia di scalzare il secondo classificato dal podio d’argento con Acquario, a quota 253.919 ascolti in riproduzione.

Baciami e ballami di Aaron Cenere é alla #4, con un cumulo di 208.175 riproduzioni su Spotify Italia. Chiude la Top5 Finisce bene dell’eliminato in seguito al Capodanno choc, Tommy Dali, alla #5, con 183.104 ascolti. Niveo e Sui sedili della metro raggiungono quota 133.524 ascolti, alla #6. Posizione #7 per Federica Andreani e 26 modi, con 128.112 ascolti. Alla #8, troviamo NDG con Perdonami, che cumula 122.816 stream. Sotto i 5mila stream, troviamo poi le new entry di Amici 22 su Spotify Italia: Cricca e Se mi guardi così raggiungono i primi 2454 stream e Jore con Solo tu ottiene 1258 stream.

Chi avrà la meglio nella competizione della classe canto, ad Amici 22? Sale, intanto, sempre di più l’attesa dei telespettatori in vista della fase serale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Ma non solo. Sullo show di Canale 5 Alessandro Rosica ha rilasciato delle dichiarazioni choc inerenti al caso del Capodanno 2023, che ha visto 6 allievi finire in sospensione di giudizio nella scuola più amata dagli italiani.











