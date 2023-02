Amici 22, classifica Spotify ascoltatori mensili: NDG in testa!/ Non si ritira?

NDG#1 ad Amici 22: spuntano i dati di ascoltatori mensili, su Spotify Italia, dei concorrenti di canto

Il serale di Amici 22 di Maria De Filippi è dietro l’angolo e, intanto, si infiamma la competizione del circuito canto a suon di dati streaming su Spotify Italia, che vedono NDG tra gli allievi favoriti. Questo, nonostante non siano entusiasmanti o comunque si direbbero al di sotto delle aspettative, per lui, i dati di stream. Ossia gli ascolti in riproduzione dei due inediti -Fuori e Perdonami- che l’allievo di Lorella Cuccarini ha rilasciato nel percorso di studio del canto intrapreso al talent show. Ebbene sì. Un dato sorprendente si registra per il giovane “trapper”, nonostante NDG sia fuori dalla TOP3 nella classifica degli ascolti in streaming sulla piattaforma musicale di stream Spotify Italia -che riferisce agli inediti rilasciati al talent a novembre 2023- così come nella classifica relativa al rilascio degli inediti ad Amici 22 di gennaio 2023. Parliamo del volume di ascoltatori mensili, che NDG registra allo stato dell’arte attuale e che di fatto fa segnare la differenza al giovane, nel circuito canto di Amici 22.

Nella classifica targata Amici 22 e datata gennaio 2023, relativa agli ascoltatori mensili, nel dettaglio, NDG è in pole position, seguito da Wax e Angelina Mango nella Top 3 e il resto della classe canto, nel seguente ordine:

NDG: 339.345 ascoltatori mensili Wax: 312.389 Angelina Mango: 276.475 Aaron Cenere: 230.378 Cricca: 169.404 Piccolo G: 166.743 Niveo: 140.898 Federica Andreani: 121.866 Jore 67.076

NDG si conquista, quindi, il primo grande traguardo ad Amici 22, anche se nell’ultimo periodo, quando manca sempre meno al via al serale del talent-show, lui ha minacciato di dire addio alla sua corsa. Il motivo? Il cantautore allievo di Lorella Cuccarini si sente sottovalutato fortemente, in primis da parte dei colleghi cantautori in corsa, nel mezzo delle dinamiche del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Che il traguardo della #1 del volume di ascoltatori su Spotify Italia possa fargli cambiare idea, sull’importanza che funge un programma tv, che fa da vetrina per i talenti, come Amici 22?

