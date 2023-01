Amici 22, classifica stream Spotify / Prima Angelina Mango, Piccolo G minaccia Wax..

Amici 22 di Maria De Filippi: Angelina Mango sbaraglia la concorrenza della classe canto su Spotify Italia

Quando manca sempre meno al via alla fase serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango primeggia su Spotify Italia con il primo inedito lanciato nella scuola. In vista del serale, si é aperta la nuova sfida nella sfida del circuito canto attivo al talent, con il rilascio dei nuovi inediti dei cantanti concorrenti. La nuova gara parte il 10 gennaio 2023, con la pubblicazione dei nuovi brani targati Amici 22 su tutti i Digital store e le piattaforme musicali per cui, oltre alla gara di Radio Mediaset che prevede due vincitori, si apre la sfida a suon di ascolti in riproduzione su Spotify Italia. A poche ore dalla data dell’avvenuto rilascio, Il sussidiario.net raccoglie i primi dati di ascolti dei nuovi inediti ed é in grado quindi di stilare, sulla base dei medesimi- una prima classificata streaming dei cantanti di Amici 22. E in testa alla classifica habemus Angelina Mango, che alla data del summenzionato rilascio registra la pubblicazione del suo primo inedito lanciato al talent di Maria De Filippi, sbaragliando quindi la concorrenza dei secondi inediti dei compagni di classe nel circuito canto.

LDA cambia nome d'arte, prima di Sanremo 2023?/ "Ora mi chiamo come una mia canzone"

Voglia di vivere, oltre al debutto in prima posizione su iTunes, é in pole position con un cumulo di 3235 ascolti, a seguire al secondo posto habemus il vincitore della gara creatività Dardust, Ballerine e guantoni di Wax, che segna 2785 stream. Terzo podio per Piccolo G, che con Acquario minaccia di scalzare il collega artista dal secondo podio a suon di 2094 ascolti in riproduzione.

Amici 22, Federica Andreani eliminata?/ L'ultimatum di Arisa preoccupa i fan, ma..

Dopo la Top3, gli altri competitor di Amici 22 secondo i dati streaming

Fuori dalla Top3, quarto é Aaron Cenere, che con Baciami e ballami raggiunge quota 1715 ascolti in streaming. Sui sedili della metro di Niveo si classifica quinto, con 1488 ascolti. Sesto é Tommy Dali, che registra con Finisce bene segna 1.366 ascolti in streaming. Perdonami targata NDG, settima, cumula 1308 ascolti in riproduzione. E, infine, chiude la classifica stream su Spotify Italia, relativa alla competizione di Amici 22, Federica Andreani che con 26 modi, ottava, si aggira intorno ai primi 1000 ascolti.

LEGGI ANCHE:

Amici 22, é guerra tra inediti su iTunes/ Angelina Mango batte tutti: la classifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA