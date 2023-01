Amici 22, é guerra tra inediti su iTunes/ Angelina Mango batte tutti: la classifica

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango sbaraglia la concorrenza della classe canto su iTunes Italia

Mentre si fa sempre più vicino il via alla fase serale di Amici 22 , la concorrente in corsa, Angelina Mango, si impone come la più alta new entry nella classifica dei singoli più acquistati su iTunes Italia. La top -classifica musicale- dei singoli, che si rileva via iTunes store Italia, vede affermarsi al primo posto uno tra i nuovi inediti di Amici 22 rilasciati allo scoccare della mezzanotte del 10 gennaio 2023: Voglia di vivere di Angelina Mango. Il primo inedito pubblicato dalla figlia d’arte dell’ex Maria Bazar, Laura Valente, e il compianto poeta e cantante Pino Mango, si consacra come il brano più acquistato su iTunes Italia, secondo i dati di vendita aggiornati alle ore 17:40 della data odierna, 10 gennaio 2023.

E Angelina Mango non é la sola, tra i concorrenti di Amici 22, a figurare nella Top singoli di iTunes Italia. Nella stessa classifica troviamo anche degli ex concorrenti ai talent Amici e X factor, oltre alle Popstar di risonanza e successo internazionali. Alle spalle della nuova “Britney Spears” italiana e la sua ballata rap, Angelina Mango, troviamo secondi i Maneskin con la ballad pop-rock Loneliest. Terzo podio per Bizarrap & Quevedo con il singolo Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52. Quarto posto per Heaven di Boomdabash & Eiffel 65. Quinta posizione per la prima quota ex Amici, Irama, con il singolo Ali. Sesta l’ex Amici Annalisa, con Bellissima. Settima Lady Gaga, con Bloody Mary. Ottava posizione per 26 modi di Federica Andreani, seconda classificata nell’ordine di gradimento dei concorrenti di Amici 22. Nona posizione per Aaron Cenere che con il nuovo inedito Baciami e ballami é al contempo terzo nell’ordine di gradimento su iTunes dei concorrenti cantanti di Amici 22. A chiudere la top 10 di iTunes Italia é infine decimo Tananai con il singolo Abissale.

Fuori dalla Top10, alla #13 si posiziona il nuovo inedito del concorrente di Amici 22, Piccolo G, dal titolo Acquario. Posizione numero 18 per l’ex Amici 20, Aka7even, e il singolo Non piove più. 19esimo é Wax, con il nuovo inedito rilasciato ad Amici 22, Ballerine e guantoni. 24esimo Niveo con l’inedito rilasciato ad Amici 22, Sui sedili della metro. 25esimo posto per l’altro concorrente di Amici 22, Tommy Dali , con il nuovo inedito Finisce bene. A seguire, 26esimo Perdonami di NDG, altro concorrente di Amici 22. 28esima l’altra ex Amici, Alessandra Amoroso, con Notti blu.

Chiaramente l’andamento che si rileva é solo momentaneo, dal momento che le classifiche sono in continuo aggiornamento.

#BOPalert! 💥 Habemus la nuova Britney Spears italiana: #AngelinaMango sbaraglia la concorrenza di #Amici22 e debutta alla #1 nella Top singoli su iTunes Italia! pic.twitter.com/XQMaNSKkzL — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) January 10, 2023













