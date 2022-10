Amici 22, Claudia sostituisce Asia? / Todaro la tiene: fidanzata con un ex Amici…

Amici 22 di Maria De Filippi, Claudia fa colpo su Raimondo Todaro: Asia Bigolin in pericolo?

La quarta puntata di Amici 22 di Maria De Filippi, in onda il 9 ottobre 2022 su Canale 5, ha segnato l’ingresso nella casetta dei talenti della new entry Claudia, presentatasi al talent come sfidante di Gianmarco. Nel corso della puntata domenicale, la sfida di ballo voluta da Raimondo Todaro, con cui l’insegnante di danza ha messo in discussione l’allievo modern di Alessandra Celentano, ha tenuto col fiato sospeso i telespettatori di Canale 5, con una serie di prove previste per i due sfidanti. Un momento all’insegna dell’alta tensione, che avrebbe potuto compromettere il percorso di studio che Gianmarco ha intrapreso ad Amici 22 sotto l’ala protettrice di Alessandra Celentano, ma che invece ha avuto un epilogo positivo per il giovane allievo di ruolo. Tanto che, alla fine, é stato lui ad aggiudicarsi la vittoria della sfida che lo vedeva schierato contro la competitor esterna, Claudia.

Tuttavia, la sfida non ha vinti nè vincitori, questo perché Raimondo Todaro ha scelto di dare la possibilità a Claudia di sostare temporaneamente nella casetta, insieme agli allievi di Amici. Questo, per poter valutare a fondo il da farsi rispetto all’ipotesi di una possibile sostituzione dell’esterna con Asia Bigolin, anche alla luce del talento di Claudia che ha incuriosito l’ex professionista di Ballando con le stelle.

Asia Bigolin finisce in crisi: arriva la sostituzione di Claudia

Quest’ultima, promossa nella scuola di Amici 22 proprio da Todaro, anche contro le critiche di Alessandra Celentano -che tacciano la giovane di mancanza di studi e tecnica nella danza in generale- ha vissuto una settimana di crisi, tanto da spingere il mentore all’idea che metterla in sfida contro Claudia potesse spronarla ad affrontare con determinazione gli studi nella scuola di Maria De Filippi. E mentre si attende la scelta finale di Raimondo Todaro, ci si chiede tra i telespettatori chi sia Claudia Bentrovato e se lei sia nota nel mondo dello showbiz. In realtà, la ballerina é vicina al mondo di Amici, dal momento che é la fidanzata dell’ex ballerino di AMICI 20, Samuele Barbetta. Claudia Bentrovato, questo il suo nome di nascita, risiede a Roma ed é originaria di Cosenza, ed ama la danza tanto quanto il fidanzato.

Il maestro Todaro, vede qualcosa in Claudia e sta pensando a lei per un’eventuale sostituzione con Asia. Per questo vuole che Claudia rimanga una settimana in casetta insieme agli altri allievi della scuola! #Amici22 pic.twitter.com/2PTs2mUtXQ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 9, 2022

Per scoprire, intanto, se Claudia proverà a sostituirsi ad Asia ad AMICI 22, non ci resta che attendere i nuovi appuntamenti TV del talent di Maria De Filippi.











