Amici 22, concorrenti e pagelle 1a puntata/ Aaron stupisce: é guerra Zerbi vs Arisa!

Amici 22 di Maria De Filippi, la prima puntata forma la classe

La prima puntata di Amici 22 di Maria De Filippi, in onda il 18 settembre 2022 su Canale 5, ha decretato i 19 allievi ammessi al talent di Canale. Come preannunciato dalle anticipazioni TV di Amici news, Asia Bigolin riesce a superare se stessa, conquistandosi il banco nonostante sia un’autodidatta . La ballerina é la prima ad ottenere il banco conquistando il prof di ballo Raimondo Todaro, per la capacità di sapere emozionare mostrata esibendosi sulle note di Mezz’ora di Sole di Blanco. Voto: 7 e mezzo: é un talento grezzo, made in casa, con la qualità artistica innata di una spiccata comunicazione. É poi la volta di Cricca Giovanni, che dal punto di vista fisico e stilistico vagamente ricorda l’ex Amici 21 Albe e l’ex Amici 20 Sangiovanni, eppure il giovane supera l’esame di sbarramento con una doppia esibizione: la prima é una cover sulle note del pezzo di Luca Carboni, Mare Mare, la seconda é sulle note dell’inedito Se mi guardi così. Il giovane sorprende abbattendo il muro del pregiudizio di chi lo definirebbe “un clone di”, rivelandosi non a caso conteso tra le due insegnanti Lorella Cuccarini e Arisa. Voto: 7.

Poi é la volta del cantante André, che si conquista la promozione ad Amici 22 con il consenso della prof.ssa di canto Arisa, eseguendo una versione live di Make it Rain. L’estensione vocale é il punto di forza su cui poter lavorare. Voto 7.

Spazio alla ballerina dalle curve giunoniche e lo sguardo di ghiaccio, Maddalena. La giovane esegue una performance di sbarramento sulle note di A pale di Rosalia, stregando gli spettatori, in primis la special guest ospite in studio, Can Yaman: “É una meraviglia!”. Che il divo turco abbia un debole per le bionde é risaputo, dal momento che il suo ultimo amore é stata la sexy e biondissima Diletta Leotta. Voto: 8, c’é un limes sottile tra la volgarità e la femminilità e lei sa essere sexy e al tempo stesso femminile.

L’altro artista a presentarsi sul palco é NDG, con l’inedito Fuori. “É un pezzo orecchiabile, ha una scrittura nuova” é il commento benevolo di Lorella Cuccarini che conferisce il banco al giovane, nonostante lui sia tacciato di non cantare totally live e di eccessivo ricorso all’autotune. Voto: 7.

L’altra ballerina ammessa é poi Megan. L’italo cubana, dopo essere diventata la backup dancer di Elodie nel video di Tribale, sfoggia il suo sex appeal scenico ad Amici 22, aggiudicandosi il banco con un Medley. Raimondo Todaro l’accoglie in squadra, ma in prova per un mese. Voto: 8, c’é del potenziale.

Aaron sorprende e divide: alcuni allievi di Amici 22 sono contesi tra due prof…

Ammessa ad Amici 22 é poi Federica, che sul palco porta un’esibizione live sulle note di Amare. La cantante ammette di non avere mai studiato canto, ció nonostante da autodidatta coltiva la passione per la musica ed é nella scuola per una chance, quella di studiare. A volerla sono entrambe le prof.sse Lorella Cuccarini e Arisa. Sarà la giovane a scegliere con chi fare squadra… Voto:7 e mezzo.

É poi la volta di Samuel, che strega Amici 22 con delle movenze hip hop sulle note di Bop Daddy. A volerlo, a dispetto delle aspettative é Raimondo Todaro: “Molto naturale il suo modo di ballare, il sogno continua”. Voto: 8.

Aaron. C’é chi prova contestarlo definendolo “il ritorno di Irama”, ma il giovane butta giù il pregiudizio di chi lo definisce un clone con una doppia esibizione a dir poco stupefacente, per articolazione nei passaggi tra ballad e middle-up tempo. Esegue la cover sulle note di Due come noi di Brunori Sas e il suo inedito Universale. L’impatto a primo acchito con il palco é esplosivo, e a rimanerne stregati sono i prof di canto Arisa e Rudy Zerbi, pronti a contendersi il giovane talento. Voto: 9, più unica che rara nel canto é la sua intenzione vocale.

