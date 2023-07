Amici 22, Cricca confermato a La partita del cuore 2023/ Lo spoiler tv

Amici 22 di Maria De Filippi, Cricca debutta in un ruolo tv inedito, alla Partita del Cuore 2023

Dopo la popolarità come volto tv raggiunta da concorrente cantautore uscente di Amici 22 di Maria De Filippi, Giovanni Cricca é prossimo al nuovo debutto TV, che lo attende alla Partita del Cuore 2023. Il semifinalista di Amici 22, Cricca, é confermato nel ruolo di giocatore nella Nazionale cantanti tra le squadre arruolate per l’evento benefico in favore alla regione recentemente colpita dall’ondata alluvionale che ha investito l’Italia, l’Emilia Romagna. Un importante upgrade che Cricca consegue sulla scia del primo ex Amici confermato nella Nazionale italiana cantanti, Luca D’Alessio in arte LDA, che ha dato lui stesso annuncio del nuovo ruolo all’evento a scopo filantropico mandando il web in visibilio.A disputare il match benefico, quindi, saranno la Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri e una selezione di personaggi dello spettacolo e dello sport, il Golden Team per la Romagna, allenata dal grande Arrigo Sacchi con il supporto tecnico di Ciccio Graziani.

Cricca si attiva alla Partita del Cuore 2023, come cittadino originario dell’Emilia Romagna

Tra gli altri artisti che vi presenziano anche il vice presidente e terzino sinistro Paolo Vallesi e Bugo, il bomber Moreno, che ha di recente toccato quota 136 gol, Ubaldo Pantani, Leo Gassman, Il Tre, Ludwig, e il comico Max Angioni. L’evento della Partita del Cuore, nel 2023, raggiunge la sua 32esima edizione e il cantautore pop uscente di Amici 22, Cricca, presenzia alla Partita del Cuore 2023 come cittadino originario dell’Emilia Romagna, la regione per la quale é aperta la Partita del Cuore 2023.

È già attivo il numero solidale 45597. Fino al 22 luglio é possibile sostenere la campagna Mediafriends ‘Mediaset per la Romagna’ donando 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce e Tiscali. Chiamando lo stesso numero da RETE FISSA TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali, si possono donare 5 o 10 euro. Chiamando da rete fissa TWT, Convergenze, Poste Mobile si possono donare 5 euro o sul sito mediafriends.it.

Le prime dei biglietti da venerdì 7 luglio sono aperte su www.vivaticket.com. Info: www.facebook.com/NazCantanti/

