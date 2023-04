Amici 22, Cricca crolla in lacrime e interviene De Filippi/ La lezione che commuove

Amici 22 di Maria De Filippi, Cricca ha un crollo al quinto serale

Il web é un tripudio di interazioni social a fronte del “meltdown” di cui Cricca diventa protagonista ad Amici 22, tra le lacrime inaspettate e con tanto di lezione riservatagli da Maria De Filippi. Il momento del crollo in lacrime per il cantautore allievo di Lorella Cuccarini si registra alla quinta puntata serale di Amici 22, quando in una settimana per lui sottotono Cricca finisce al ballottaggio finale tra i tre nominati al rischio eliminazione dal talent show, e insieme a Ramon Agnelli e Federica Andreani si vedono chiamati a sfidarsi sul palco. Il silenzio del cantautore diventa assordante e la conduttrice Maria De Filippi provoca inconsapevolmente il fiume in piena di lacrime che Cricca registra in puntata, quando lei lo incalza sul suo stato umorale: “Sei sicuro che stai bene? Ormai ho imparato a conoscerti. Quando diventi muto, mi devo sempre preoccupare, quando il mutismo è prolungato – parla all’allievo di Lorella Cuccarini, la conduttrice di Amici-. Ti voglio dire un po’ di cose: che è normale che anche un ragazzo pianga, ci sta tutto. Che questo non toglie niente alla tua persona, alla tua dignità, al tuo orgoglio. Ma proprio niente”.

Nell’incipit dell’esibizione, la cover sulle note di Hold back the River, Cricca non riesce a trattenere la commozione per qualche breve istante, per poi riprendere il controllo delle emozioni e tornare al sorriso inarrestabile che tanto lo contraddistingue, sul palco così come nella vita. Tuttavia, le lacrime spese sono il segnale di un importante “meltdown” per il talento di Riccione. Tanto che la conduttrice vuole vederci più chiaro, parlando del caso al diretto interessato: “Ma che ti sei messo in testa? È una settimana che sei così. È una settimana che hai stabilito che tu sei la mediocrità. Non te l’ha mai detto nessuno”.

Le reaction web al meltdown di Cricca

Ma Cricca può contare sul sostegno della produzione di Amici e i rivali amici, come lui, si stringono al giovane in un abbraccio circolare volto a consolarlo. É Cricca il primo a salvarsi dal ballottaggio, dopodiché é la volta di Ramon Agnelli che si salva, a discapito dell’eliminata Federica Andreani.

Quello segnato dal meltdown di Cricca é, intanto, tra i momenti tv più virali in quanto emotivamente coinvolgenti nel web, in particolare su TikTok dove un video con le immagini del crollo emotivo fa incetta di interazioni social. “Maria è unica e nessuno ha la sensibilità e l’empatia che lei ha verso ogni ragazzo”, si legge tra i commenti social più aggreganti del momento, e ancora, “io lo adoro, non solo per la sua magnifica voce, ma per la sua sensibilità infinita! Grande Cricca”.

