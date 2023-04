Amici 22, Cricca crolla in lacrime: eliminato al quarto serale?/”Mi sto accorgendo..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Cricca é il preannunciato eliminato? Lo sfogo che insinua il dubbio

Cricca é il preannunciato eliminato al quarto serale di Amici 22? Questo é l’interrogativo generale per l’occhio pubblico, dal momento che il cantautore si abbandona ad un pianto, nel daytime del talent datato 6 aprile 2023. Un momento che vedrebbe Cricca in balia di una crisi, nel mezzo delle prove per il quarto serale, atteso in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity nella prima serata dell’8 aprile 2023. E il momento segnato dalle lacrime potrebbe preludere alla decretazione di Cricca come eliminato al serale di Amici 22.

Concorsi pubblici/ La PA pronta ad assumere 156 mila persone entro il 2026

“Io sono strano…me ne sto accorgendo adesso…” Fai vedere che sei forte- esordisce nello sfogo condiviso con la vocal coach, dopo essere esploso in un mare di lacrime-. Insomma, nel mezzo dell’esperienza intrapresa ad Amici 22 Cricca ha anche modo e occasione per riscoprirsi, anche se questo lo mette a dura prova e in competizione con sé stesso, in balia delle emozioni tra loro più disparate, quando si avvicina il quarto serale di Amici 22 dove é prevista la decretazione di almeno un eliminato.

Concorso Polizia di Stato 2023/ 140 posti per nuove divise: date, requisiti e bando

“Non piango per lo stereotipo dell’uomo che non piange mai…io sono quello che sta sempre bene… il primo giudice sono io e non posso sbagliare niente”, fa quindi sapere di sé, Cricca, dando libero sfogo alle sue fragilità, forse consapevole che non tutto stia andando come vorrebbe lui, nel percorso intrapreso al talent show di Maria De Filippi.

Cricca divide io pubblico di Amici 22

La tendenza al perfezionismo potrebbe dettare la peculiarità che i detrattori lamentano ai danni del giovane cantautore, ovvero quella di una performance mai emotivamente coinvolgente e finalizzata alla mera esecuzione vocale tecnicamente impeccabile. Che Cricca possa quindi rivelarsi il nuovo eliminato di Amici 22? Nel frattempo, il fandom del cantautore allievo di Lorella Cuccarini fa il tifo spassionato per il beniamino dai capelli lunghi, via social, in un coro unanime della speranza che lui non sia chiamato ad uscire dal talent, perdendo così la chance di partecipare alla finale dei concorrenti di Amici 22 di Maria De Filippi.

SCUOLA/ Valditara e i precari: ora le paritarie entrino nel piano straordinario

© RIPRODUZIONE RISERVATA