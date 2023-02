Amici 22, Cricca: Cuccarini difende Arisa, eliminato?/ “Ne devi mangiare…”

Amici 22 di Maria De Filippi, si infiamma la polemica sul caso Cricca & Arisa: interviene Lorella Cuccarini

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con Cricca che é tacciato di palesare una mancanza di rispetto nei riguardi di Arisa e, intanto, interviene Lorella Cuccarini. L’accusa mossa a carico del cantautore di Riccione, che nella scuola dei talenti ha rilasciato gli inediti Supereroi e Se mi guardi così, giunge da parte della stessa Arisa, ma non solo. Anche una larga percentuale di internauti, tra i telespettatori attivi nel web, sostiene che il cantante abbia compromesso la sua corsa per un posto al serale di Amici 22, con l’atteggiamento irrispettoso verso Arisa. E a fare eco all’accusa é ora anche Lorella Cuccarini.

La polemica nasce per effetto della contestazione di Cricca rispetto a un compito di Arisa, quello che lo chiamava a scrivere delle barre in aggiunta al testo di una canzone originale, Too good at goodbyes di Sam Smith. Non sentendo la velleità né il bisogno di aggiungere ulteriore testo al brano, per la prova cover, Cricca non si é limitato a contestare il compito. Ma ha anche messo in dubbio il ruolo di Arisa, come cantautrice e al contempo insegnante ed esperta di canto. In una confidenza critica rilasciata nella scuola dei talenti si é detto scettico delle capacità di scrittura musicale della prof.ssa avversa, mettendo in dubbio che l’artista avesse scritto a sua prima firma Sincerità, il brano d’esordio che la vedeva trionfare tra le giovani proposte di Sanremo. Arisa ha ammesso di non aver firmato la canzone, tuttavia, si é detta ferita dal giovane in un confronto con il giovane, dove lei replica all’accusa tacciando Cricca di sottrarsi al compito con ogni scusa per la paura di mettersi in discussione come talento, ad Amici 22.

E, sulla scia della polemica generale che sentenzia su Cricca, dandogli dell’irrispettoso verso Arisa, ha ora voce Lorella Cuccarini.

La paternale di Lorella Cuccarini riservata a Cricca

In un confronto cercato e voluto con Cricca, l’insegnante di canto riserva una paternale al suo “pupillo”, come emerge nel daytime del talent datato 7 febbraio 2023: “devi rispettare il prof e l’artista, che ha una storia… sai quanta polvere devi mangiare… -esordisce la Cuccarini,rimproverando l’allievo promosso nella scuola-, così viene fuori una spocchia che non ti appartiene e che tu pensi questo é una grandissima mancanza di rispetto”. Ma non é tutto. L’insegnante rincara la dose a difesa della collega, mettendo Cricca in una posizione di alto rischio, quello di una possibile preannunciata eliminazione imminente del giovane ad Amici 22: “Tu non sai niente della storia artistica di Arisa”.

La replica? “Era un momento di sfogo con Gianmarco Petrelli”, chiarisce Cricca, sottolineando che non intendeva mancare di rispetto ad Arisa.

Dopo il confronto con Arisa, Cricca viene convocato dalla Lorella Cuccarini! #Amici22 pic.twitter.com/cHtWXaZ2Cm — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 7, 2023













