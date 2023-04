Amici 2023, Cricca é eliminato alla 5a puntata serale?/ La verità che spiazza

Amici 2023, Cricca é eliminato al serale e non accede alla finale del talent show? Il cantautore vive una fase non rosea

Cricca rischia di rivelarsi uno tra i preannunciati nuovi eliminati, in vista della finale, ad Amici 2023 di Maria De Filippi. Questa é la previsione che si configura in vista del quinto serale di Amici 2023, previsto nella prima serata di sabato 15 aprile 2023, dal momento che il cantautore vive una fase di crisi tra le mura della casetta che accoglie i talenti del talent show di Maria De Filippi. L’allievo di Lorella Cuccarini, seppur non ufficializzando il rifiuto, registra una reazione avversa al guanto di sfida che lo chiama a contrapporsi a Wax, su richiesta della maestra di canto di quest’ultimo, Arisa. La prova pensata come un invito a testare il talento sulla contemporaneità, per il quinto serale di Amici 2023, prevede che gli sfidanti si sfidino alle prese di una cover personalizzata sulle note del pezzo “vintage”, Tutta mia la città.

“Quel guanto…mamma mia, io non sopporto sta cosa!”, esclama in una confidenza condivisa con il compagno Ramon Agnelli ad Amici 2023, Cricca, lasciando intendere che sarebbe disposto a rifiutare il guanto di sfida voluto da Arisa. Uno sfogo che, intanto, vede gran parte del popolo del web scommettere che Cricca possa rivelarsi a rischio eliminazione ed eliminato, tra i nuovi eliminati possibili, ad Amici 2023, e a partire dalla nuova puntata nella fase serale del talent show.

Cricca si salva, alla quinta puntata serale di Amici 2023

Nel frattempo, lo spoiler TV della quinta puntata serale di Amici 2023, fornito da Amici news e Superguida TV online, vede Cricca tra i candidati all’eliminazione nominati dai giudici, insieme a Federica Andreani e Ramon Agnelli. Insomma, il pronostico del web ha un fondo di verità, rispetto alle ultime anticipazioni TV tanto attese. Cricca, per il gran dispiacere dei fan, é uno dei talenti-bersagliati dai giudici, in quanto si rivela tra i nominati al ballottaggio ad eliminazione certa della quinta puntata serale. Anche se é previsto il salvataggio da parte dei giudici per lui, con la conferma del ballottaggio per Federica Andreani e Ramon Agnelli.

Che il cantautore possa non essere promosso all’upgrade di concorrente alla finale di Amici 2023 e rivelarsi, quindi, uno degli eliminati all’orizzonte, prima della puntata-epilogo del talent show?











