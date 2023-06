Amici 22, Cricca e Isobel Fetiye Kinnear: sono fidanzati?/ Un particolare non sfugge e…

Isobel Kinnear e Cricca dopo la rottura ad Amici 22 al centro del gossip, ecco perchè!

Isobel Fetiye Kinnear e Cricca sono protagonisti di un ritorno di fiamma, dopo la fugace liaison d’amore ad Amici 22? É l’interrogativo che nasce spontaneo sulla coppia di protagonisti del concerto Rock in Roma-Full out di fine percorso ad Amici, per l’occhio pubblico, dal momento che sui social é virale uno scatto condiviso in rete dall’esperta di gossip Deianira Marzano, su segnalazione degli utenti del web.

Amici 22, Isobel Kinnear nel mirino degli haters/ C'entra Belen Rodriguez

Si tratta di un’immagine che immortala il cantautore di Rimini e la ballerina dalle origini australiane mentre sono insieme, palesandosi in atteggiamenti particolarmente complici. Questo, nonostante la rottura tra i due registratasi tra le mura della scuola delle arti – ballo e canto -più amata in Italia, promotrice del talent show Amici di Maria De Filippi, all’ultima edizione “Amici 22”.

Vincenzo De Lucia, chi è l'imitatore di Maria De Filippi ad Amici Full Out/ Nel 2009 ha vinto Premio Noschese

La foto segnalatasi in rete desta il sospetto generale negli utenti che Cricca e Isobel (che ha speso lacrime per la madre ad Amici) stiano nascondendo ai fandom un ritorno di fiamma, dopo la fine del loro idillio d’amore. Una rottura che ha deluso le aspettative di molti tra i telespettatori di Amici sul futuro della coppia di giovani talenti. L’immagine, che torna a riaccendere la speranza generale, maturata sul futuro della coppia in un tripudio di consensi ed esultanza tra le annesse interazioni nel web, é stata scattata mentre gli ex Amici 22 erano a bordo di una metro, nel soggiorno a Roma segnato dalla loro registrazione all’evento di fine talent show, Rock in Roma- Full out (dove tra i professori presenti, Alessandra Celentano segna un’irruzione, NDR). La messa in onda del live show é prevista nella prima serata del 20 giugno 2023, in chiaro tv su Italia 1 e in streaming online su Mediaset infinity.

Maria De Filippi vola a Temptation Island dopo il funerale di Berlusconi/ La foto in spiaggia in Sardegna

Isobel Kinnear e Cricca: arriva la conferma del ritorno di fiamma?

Nel frattempo, nella nuova foto del sospetto ritorno di fiamma del momento Cricca e Isobel si lanciano uno sguardo di intesa corredato da un interscambio di sorrisi. Chiaro segnalo, quest’ultimo, che non via sia alcuna forma di acredine tra i due giovani talenti e ospiti all’evento Rock in Roma-Full out, in seguito alla rottura. Si attende tuttavia, da parte dei diretti interessati conferma o smentita dell’ipotesi che i giovani “ex” siano tornati a formare una coppia.













© RIPRODUZIONE RISERVATA