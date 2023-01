Amici 22, Cricca eliminato riammesso/ Lorella Cuccarini: “Sii egoista”

Amici 22 di Maria De Filippi, Cricca ritrova Lorella Cuccarini: le reazioni alla riammissione

All’edizione Amici 22, Cricca segna la storia del talent di Maria De Filippi e Lorella Cuccarini gli lancia un consiglio spassionato. Dopo l’eliminazione subita al termine della sfida che lo ho visto contrapporsi a Jore, per il volere di Rudy Zerbi che lo ha messo in discussione,Cricca rientra nella scuola come concorrente riammesso. Questo per effetto della proposta lanciata dall’insegnante Lorella Cuccarini, che di comune accordo con la produzione del talent ha visto Cricca sottoporsi alla sfida contro Valeria Mancini e vincerla, rientrando così a far parte del circuito canto di Amici 22. Il cantautore é il primo nella storia di Amici ad essere riammesso in via del tutto straordinaria alla competizione dei talent di Canale 5, dopo l’eliminazione. E al primo incontro con la mentore, post-riammissione nella scuola, é molto sentito il dialogo tra lui e Lorella Cuccarini, con quest’ultima che esorta il cantautore a ripartire al talent con del sano egoismo.

Il confronto tra Lorella Cuccarini e Cricca: la richiesta

“Adesso andiamo a cannone, ci sono stato con due piedi fuori – sono le prime parole a caldo sulla riammissione ad Amici 22, al nuovo incontro con la mentore e lei gli fa eco-, tu hai un carattere meraviglioso, cerchi di risolvere i problemi di tutti… Ora rientro in una situazione a casa particolare..”. Il riferimento é al fatto di Capodanno 2023, che vede la classe dei concorrenti di Amici 22 dividersi in due fazioni tra loro contrapposte. Cricca rappresenta un punto di riferimento per tanti allievi, ma al suo rientro la maestra gli chiede di pensare al suo percorso più che a quello degli altri, anche perché nella competizione del circuito canto in corso al talent lui non brilla, soprattutto in termini di ascolti in streaming su Spotify Italia. “Non pensare di dover salvare tutti”, conclude nel messaggio rivolto al ritrovato allievo Cricca. Questo mentre é in corso la polemica su Amici, esplosa per effetto dell’eliminazione immediata di Tommy Dali.

Nella puntata di domenica Cricca è stato riammesso nella scuola di #Amici22 e incontra la sua prof Lorella Cuccarini pic.twitter.com/IvjrwydJdv — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 16, 2023

