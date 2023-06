Amici 22, Cricca: fuori il primo album Ep/ Le reazioni

Amici 22 di Maria De Filippi, Cricca pubblica il primo album Ep

Per i fan é un finalista mancato alla puntata finale di Amici 22, e intanto, Cricca cerca la rivincita con il rilascio del primo album “Ep” post-talent show.

Il semifinalista all’ultima edizione della scuola delle arti canto e ballo di Amici di Maria De Filippi ha rilasciato, alla mezzanotte a cavallo tra il 22 e il 23 giugno 2023 il nuovo nonché primo album Ep eponimo, “Cricca“, su tutte le piattaforme digitali. Così come annunciato dal suo stesso profilo ufficiale attivo via Instagram, attraverso un nuovo post.

Un video promozionale, a corredo del quale l’ex allievo nella sezione canto ad Amici 22, di Lorella Cuccarini, si dice entusiasta del nuovo traguardo conseguito in musica, nonostante l’eliminazione subita a pochi passi dalla finale del talent show: “Quest’anno sono successe tante cose belle, ma questa lo è ancora di più. Il mio ALBUM è fuori ora. La mia musica, le mie canzoni e tutto quello che sono da oggi sono anche vostri”.

La tracklist dell’Ep di uno dei protagonisti del concerto di reunion post-Amici, Rock in Roma, inoltre, si compone degli inediti-singoli che Cricca ha presentato nel percorso di studio del canto vissuto ad Amici 22:

1 Se mi guardi così

2 Supereroi

3 Australia

4 Che bella che sei

5 San Lorenzo

6 Non mi chiamare

Web in tilt per il traguardo post-Amici di Cricca

Il feedback del rilascio?

Il reel all’attivo sul profilo Instagram di Cricca, intanto, registra un esorbitante volume di interazioni social, tra like, commenti e condivisioni, in un mix di reaction tra esultanza e stupore generali. Ma non é tutto. Tra le reaction social il fandom del cantautore si dice stupito, in particolare per alcuni dettagli emersi a corredo del rilascio dell’Ep. Così com’é possibile notare su Spotify, tra le info concernenti l’Ep, spicca il nome della casa di produzione dell’opera, che riprende l’username del cantautore attivo su Instagram “cricchetto._”: cricchetto snc.

Insomma, stando ai dati che si rilevano rispetto al nuovo rilascio musicale Cricca ha a quanto pare fondato la sua casa discografica e quindi prodotto il suo primo album da etichetta indipendente e autonoma, affidandosi per la distribuzione, alla ADA Music Italy.











