Amici 22, Cricca: “Per fortuna, ti ha lasciato!”/Stoccata a Maddalena, c’entra Mattia

Il duplice attacco a Mattia Zenzola, da parte di Benedetta Vari e Maddalena Svevi, divide la classe di Amici 2023, con Cricca che destina una frecciatina a quest’ultima. Al daytime di Amici 22 datato 25 aprile 2023,vanno in onda le immagini del confronto in cui Mattia finisce in preda alle lacrime, quando si confronta con la partner di latino e ballerina professionista Benedetta e l’ex nonché sua compagna di studio e rivale Maddalena, rispetto ad un affondo ricevuto alle spalle. In confidenza con l’ex di lui Benedetta ha tacciato Mattia di avere successo per il solo bell’aspetto, dandogli del “bello e basta”, con tanto di “con i seguaci che hai sui social, sei fortunato, perché fai di tutto per non farti amare… Invisibile… Un tonto… Cogli*ne”. E come sostenuto da sempre, poi, Maddalena accusa Mattia di essere “trattenuto” in presenza di microfoni e telecamere, di non essere vero e spontaneo nella sua condotta TV. Parole tranchant che feriscono il ballerino, fino alle lacrime.

Al confronto tra le parti sul caso del duplice attacco, il ballerino finisce in preda alle lacrime nel tentativo di una replica all’attacco, con diversi compagni che prendono parola e in difesa di Mattia, tra cui Cricca. “Forse piacerò anche per quello che faccio”, risponde a Benedetta, di cui poi lui si dichiara particolarmente ferito alla luce della coppia di latino e il sodalizio personale che formano al talent. Benedetta gli chiede scusa e arriva il perdono del ballerino, in un interminabile abbraccio tra i due. Più complessa si fa, invece, la querelle tra gli ex Mattia e Maddalena, con il ballerino che taccia la ballerina di rifiutare ogni gesto di vicinanza, che da parte sua si registra per la costruzione di un’amicizia: “Mi tratti sempre male…”.

Nel mezzo del confronto, particolarmente stigmatizzante del duplice attacco delle ballerine é l’intervento di Cricca: “Ci sta essere cattivi, ci sta prendere in giro. Io sono il primo, ma lo faccio davanti a tutti e questo è un messaggio diverso. C’è da chiedere scusa e basta, Sennò peggiori la situazione”.

La stoccata a Maddalena Svevi di Amici

Il cantautore di Supereroi, poi, rivolgendosi a Mattia, rincara la dose su Maddalena Svevi e il riferimento é in particolare alla rottura tra i due ex : “Matti, cioè… ma per fortuna che ti ha lasciato, ma ringrazia Dio”.

Una stoccata che, intanto, fa il giro del web, mettendo a segno un tripudio di interazioni di consenso tra i telespettatori attivi online.

