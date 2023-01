Amici 22, Cricca riammesso: dolce ritorno/ Sta con Isobel? Il gesto che non sfugge

Amici 22 di Maria De Filippi, Cricca é riammesso al talent dopo l’eliminazione

Cricca é riammesso alla competizione di Amici 22 di Maria De Filippi e al suo rientro, nella scuola più amata dagli italiani, ritrova Isobel Fetiye Kinnear, nel mezzo di una dolce sorpresa per lui. Era stato eliminato dallo sfidante Jore, alla sfida voluta da Rudy Zerbi. Ma il cantautore, reduce dal rilascio dell’inedito Se mi guardi così, rientra nella casetta dei talenti concorrenti in corsa, al talent, dopo la vittoria conseguita al termine della sfida che lo ha visto contrapporsi a Valeria Mancini, tra gli allievi sospesi per il caso del Capodanno choc. La classe di concorrenti, in particolare la quota australiana Isobel, così come emerge nel daytime di Amici 22 datato 18 gennaio 2023, si palesa al settimo cielo al rientro in casetta del bentornato concorrente. In un clima generale di esultanza per la re-entry, Cricca é presto inondato dai gesti dolci e sostegno, dopo che Rudy lo ha messo in sfida per i bassi ascolti in streaming su Spotify Italia.

Amici 22, Lorella Cuccarini una furia con NDG/ " Ti avrei appiccicato al muro"

Cricca rientra nella casetta dei talenti: il gesto di Isobel Fetiye Kinnear

“Ciao raga,-esordisce il giovane, non appena rientrato al talent, per poi fiondarsi a fare la conoscenza di colui che lo ha battuto alla sfida di eliminazione, Lorenzo Longoni in arte Jore-, carissimo finalmente ci conosciamo… grande davvero”. L’entusiasmo di Cricca é palpabile al suo ritorno: “troppo difficile essere qui…mi fate fare il giro della casa?”. Piccolo G corre ad abbracciarlo, tra gli altri concorrenti entusiasti di rivederlo in gara: “Che bello!”. E con la ballerina Isobel Fetiye Kinnear sembra invece trapelare una lovestory top secret o lasciata in sospeso: “ciao Isobel, come stai?”, incalza lei, l’allievo di Lorella Cuccarini, Cricca, e l’australiana replica sibillina, abbracciandolo in un modo sentito: “bene, adesso” .

Amici 22, Guera eliminata: lo sfogo sul Capodanno choc é virale/ "Sono stata io a..."

Dopo aver riconquistato la maglia di #Amici22, Cricca rientra in casetta! pic.twitter.com/13lSlLLyJT — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 18, 2023

Insomma, non é escluso che Isobel voglia riprendere la frequentazione (intima?) avviata con Cricca e che tra i due possa ufficializzarsi un nuovo amore tra i banchi di scuola.

LEGGI ANCHE:

Amici 22, Cricca eliminato riammesso/ Lorella Cuccarini: "Sii egoista"

© RIPRODUZIONE RISERVATA