Amici 22, Cricca vs Ramon Agnelli: chi é eliminato al 6^ serale?/ Il pronostico

Amici 22 di Maria De Filippi, Cricca e Ramon Agnelli finiscono a rischio eliminazione: lo spoiler TV del ballottaggio sull’eliminato

Cricca e Ramon Agnelli sono i preannunciati candidati al titolo di nuovo eliminato di Amici 22, o almeno questo è quanto si deduce rispetto allo spoiler TV della nuova puntata del talent show. E, intanto, sulla base di alcuni indicatori, a prima firma di Il sussidiario.net, é possibile delineare un pronostico dell’eliminato da decretarsi al sesto serale di Amici.

La nuova e sesta puntata del serale di Amici 22, prevista per il 22 aprile 2023, va in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity e alle registrazioni datate 20 aprile vede i tre concorrenti Cricca, Ramon Agnelli e Mattia Zenzola decretarsi, su nomination degli insegnanti di canto e ballo e votazioni dei giudici, come i nominati al ballottaggio di fine puntata per l’eliminazione. Ma chi sia l’eliminato tra i tre resta l’arcano da svelare, anche se lo spoiler TV dell’attesa puntata é ora reso fruibile online, nell’attesa per la messa in onda prevista, da parte dei beninformati Amici news e Superguida TV.

Ramon Agnelli, Mattia Zenzola e Cricca sono i rispettivi candidati al rischio eliminazione al termine della prima, seconda e terza tra le tre manche di sfida a tre squadre, previste nella sesta puntata serale. Il ballerino classico, il ballerino di latino e il cantautore di Supereroi finiscono, quindi, al ballottaggio per la decretazione del nuovo eliminato di Amici 22. Ma, sempre secondo lo spoiler, il latinista é il primo a salvarsi da ogni possibile rischio eliminazione. “Mattia ha ballato una coreo contaminata sulle note di It’s my life – si legge tra le anticipazioni TV esclusive del sesto serale, relativamente al ballottaggio che vede Mattia salvarsi per primo-, Ramon ha ballato una variazione classica e poi Le tasche piene di sassi, Cricca ha cantato Cercavo amore e Mattia è il primo a salvarsi. A rischio eliminazione sono finiti: Cricca e Ramon…”. Ma chi é destinato a salvarsi e chi é confermato eliminato, al termine del ballottaggio tra Cricca e Ramon Agnelli?

A prima firma de Il sussidiario.net é possibile delineare un pronostico dell’eliminazione, sulla base di alcuni indicatori, che vedono Ramon Agnelli come il papabile nuovo eliminato di Amici 22, al sesto serale.

Ramon Agnelli é il nuovo eliminato di Amici 22? Il pronostico

A differenza di Cricca, Ramon Agnelli risulta perdere al verdetto di ogni sfida – tra le tre manche del sesto serale previste – a cui lui é chiamato, mentre il cantautore riesce a mettere a segno più di un punto in favore alla sua squadra di appartenenza, i CuccaLo. Tra i tre giudici adibiti alle votazioni, al serale di Amici 22 in onda il sabato sera, inoltre l’ex Amici 11 e ballerino professionista Giuseppe Giofré ha espresso un’aspra critica al quinto serale. Segno che un terzo della giuria sia sfavorevole e avverso alla qualificazione del ballerino e pupillo di Alessandra Celentano alla finale di Amici: “Ti trovo meno carismatico quando sei fuori dal classico”, é la sentenza che fa da indicatore della decretazione di Ramon al titolo di eliminato. Ma non é tutto. Lo stesso Ramon Agnelli, insieme a Mattia Zenzola, perdono al confronto con le ballerine in corsa per un posto alla finale di Amici, Isobel Fetiye Kinnear e Maddalena Svevi, alla nuova audizione giudicata da Daniel Erzalow per un contratto di collaborazione in partnership con la compagnia di Open. Sono le due ballerine ad aggiudicarsi il posto di lavoro e collaborazione per il nuovo show, mentre Ramon può dirsi, di fatto e insieme a Mattia, bocciato all’audizione. Non si rilevano, invece, indicatori di alto margine di rischio eliminazione sul conto di Cricca, che invece sembra favorito al titolo di candidato- tra i concorrenti ballerini e cantati- ad un posto alla finale di Amici 22. Molto apprezzate dall’occhio pubblico di telespettatori e critica in generale, sono le performance di canto che il cantautore ad oggi registra al serale, in lingua italiana e in lingua straniera, da solo-artist e in duetto con la compagna di squadra Angelina Mango. Questo, nonostante vi sia una percentuale di incidenza, tra gli internauti attivi online, che ai sondaggi web sull’eliminato di Amici 22 ora indica il nome di Cricca: “Se fanno uscire Ramon…FANNO MEGLIO A TROVARGLI UN LAVORO…altrimenti davvero è una schifezza”, si legge tra le opinioni social aggreganti sull’eliminazione all’orizzonte. Tuttavia, sulla base degli indicatori raccolti, il pronostico a prima firma de Il sussidiario.net, in definitiva, prevede che Cricca sia il secondo a salvarsi al ballottaggio, dopo Mattia, e che Ramon Agnelli sia invece destinato a rivelarsi l’eliminato di Amici 22.

Chiaramente, quanto pronosticato può essere smentito o confermato solo alla visione della messa in onda del sesta serale di Amici 22 di Maria De Filippi.













