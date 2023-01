Amici 22, Eleonora Cabras é eliminata/ Raimondo Todaro: “Mi dispiace”

Amici 22 di Maria De Filippi, Eleonora Cabras é convocata da Raimondo Todaro e…

Prosegue la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con Eleonora Cabras che é ufficialmente eliminata dal circuito ballo del talent-show. Così come emerge dal rinnovato daytime del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, in onda il 30 gennaio 2023- dopo averla promossa ad Amici per un banco di studio, Raimondo Todaro fa dietrofront. L’insegnante di ballo decide di bloccare il percorso di studio che la ballerina latinista ha intrapreso per il suo volere al talent di Canale 5. Lo comunica alla diretta interessata, in una convocazione che vede Eleonora Cabras finire in lacrime per il preannunciato addio.

Raimondo Todaro divide il pubblico di Amici 22

“Tu diventerai una brava ballerina per il potenziale che hai, c’è l’hai -le dice visibilmente provato l’insegnante che l’ha promossa al talent, di recente, non mettendo in conto, forse, che la giovane non avrebbe avuto la possibilità reale di allinearsi in tempo utile ad un determinato livello di preparazione tecnica, ai veterani allievi, in vista del serale, ormai sempre più vicino-, però mi piaci come ballerina”. Raimondo Todaro si dice dispiaciuto della scelta di bloccare la corsa di Eleonora Cabras e la ballerina é un fiume un piena. “Me l’aspettavo in puntata- ammette la latinista ed ormai ex allieva di Amici 22-, mi dicevo ‘sarò io eliminata’, ero ultima in classifica… no che io mi senta sempre meno”. La ballerina si sarebbe aspettata l’eliminazione vista l’ultima posizione nelle classifiche di gradimento ballo, stilate da esperti, professori e compagni di studio della categoria di appartenenza. Una scelta consapevole, anche se ardua: “mi rendo conto che non c’è tempo.. -dichiara Raimondo nel suo “mea culpa”-, c’é un lavoraccio da fare e me ne sono reso conto… non devi mollare, continua a studiare”.

Nel frattempo, tra i telespettatori attivi via social c’é chi comprende le motivazioni legate al dietrofront del maestro e chi invece contesta Raimondo Todaro. Questo, per l’errore da lui stesso ammesso, di averla in un certo senso illusa arruolando la latinista nel suo team, ad un passo dal serale di Amici 22.













