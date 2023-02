Amici 22, Emanuel Lo e Jore assenti in puntata/ Che succede, prima del serale?

Amici 22 di Maria De Filippi: Emanuel Lo e Jore non si presentano in studio, alla puntata del 19 febbraio 2023

Mentre si fa sempre più il via al serale di Amici 22, alla nuova puntata del talent show si registrano dei “grandi assenti“, Emanuel Lo e Jore. O almeno questo é stando a quanto si apprende nel web, relativamente a quanto anticipano le ultime anticipazioni TV di Amici news e Superguida TV, della nuova puntata di Amici 22 prevista per il 19 febbraio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, a partire dalle ore 14:00.

Il motivo delle assenze dallo studio del talent di Emanuel Lo e Jore? É presto detto. Alla nuova puntata Emanuel Lo, insegnante di ballo, partecipa in videoconferenza, in quanto é in malattia. Mentre Jore é il nuovo eliminato di Amici 22. O meglio, il cantautore sosia di Valentino Rossi ha deciso di abbandonare di sua spontanea volontà il talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, così come é stato anticipato in origine anche dal daytime settimanale di Amici 22. Ben oltre la scia della polemica in corso, che nel web vede i telespettatori tacciare il talent di non rivelare i reali motivi legati all’uscita di scena dell’allievo, Jore dice addio al talent per motivi personali.

La verità sul giallo di Jore

E a rendersi portavoce dell’accaduto é la stessa produzione del talent show, in un messaggio che appare in sovraimpressione nella fascia pomeridiana TV coperta dal daytime settimanale targato Amici 22 di venerdì 17 febbraio 2023.

I “grandi assenti” in studio, alla consuetudinaria puntata di Amici 22, si registrano quando manca ormai sempre meno al via al serale di Amici 22. La fase TV che vedrà i concorrenti ballerini e cantanti scontrarsi per la vittoria del montepremi finale, tra gli altri conferimenti messi in palio dalla produzione facente capo alla conduttrice del talent, Maria De Filippi.

