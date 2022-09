Amici 22, Emanuel Lo salva Ludovica Grimaldi/ “Potevi fare meglio, ma…”

Amici 22, Ludovica Grimaldi è l’ultima ballerina ad accedere nella scuola

Il primo appuntamento tv del daytime pomeridiano di Amici 22 di Maria De Filippi presenta gli ultimi due tra i concorrenti ammessi al rinnovato talent show, oltre al riconfermato Mattia Zenzola, tornato al talent per una promessa mantenuta di Raimondo Todaro, anche Ludovica Grimaldi. Quest’ultima può dirsi la giovane promessa dell’hip hop made in Amici 22, secondo la new-entry alla cattedra dei professori di ballo, Emanuel Lo.

Ludovica Grimaldi, l'hip-hop promosso da Emanuel Lo/ Chi è la ballerina di Amici 2022?

“Potevi fare di più oggi, però ho visto quello che sei”, è testualmente il commento a caldo che il neo insegnante di danza, Emanuel Lo, riserva all’ultima ammessa al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, a margine della performance di sbarramento che la giovane ha registrato in tv.

L’esibizione mette in luce le spiccate qualità stilistiche della giovane di matrice hip hop, al di là delle mancanze in fatto di tecnica legate all’ansia da prestazione sul palco di Amici 22 vissuta sulla pelle da Ludovica. La scelta di Emanuel Lo, compagno della cantante Giorgia, quindi, è quella di salvare il talento naturale di Ludovica Grimaldi, riconoscendo che lei non abbia ballato al meglio alla performance di sbarramento.

Samuele Segreto concorrente Amici 2022, chi é?/ Lo vuole Emanuel Lo, ha lavorato con...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Esplode la polemica sull’assegnazione dell’ultimo banco di Amici 22

Tuttavia, ora Ludovica Grimaldi può stringere tra le mani l’ambita maglia di Amici di Maria De Filippi, una grande emozione che scatena tra le reazioni più disparate dei telespettatori attivi in rete. “Ho urlato”, “Se lo merita”, si legge tra i commenti di esultanza del web, che quindi approvano in toto l’ammissione di Ludovica nella scuola di Canale 5. Poi, però, emerge qualche nota contrariata del pubblico, sotto il post del banco di Ludovica che dedica alla giovane la pagina Instagram di Amici: “Ho preferito di gran lunga Gabriele”, si legge in uno dei messaggi di dissenso in cui il pubblico contesta la bocciatura dell’altro candidato al banco di ballo, tra i 34 aspiranti allievi presentatisi alle registrazioni del talent il 14 settembre.

Amici 22, tensioni tra Raimondo Todaro e Emanuel Lo?/ L'indiscrezione

© RIPRODUZIONE RISERVATA