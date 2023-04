Amici 22, esplode la guerra Aaron Cenere vs Wax/ “Ca*zimma? Ci vuole rispetto!”

Amici 22 di Maria De Filippi, Aaron Cenere e Wax tornano a scontrarsi: é guerra, prima della finale

Ci risiamo, é ancora una volta guerra aperta tra Aaron Cenere e Wax, e il rinnovato conflitto nel circuito canto esplode nell’attesa per la finale di Amici 22. Lo scontro tra i cantautori che animano la fase serale di Amici 22 si registra nel daytime del talent show datato 21 aprile 2023, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, per effetto di un acceso confronto a distanza registratosi tra Wax e la giornalista Cristiana Mariani di Quotidiano Nazionale. La critica che giunge da parte della portavoce della stampa made in Italy, rispetto all’operato del cantautore registratosi al quinto serale, taccia Wax di fare uso e abuso di effetti di manipolazione della voce, al grido di “100% autotune“, che lo favorirebbe nella competizione canora, e non solo.

“Ci provo, sposto la spina dell’antenna, ma è proprio la sua voce ad avere il segnale disturbato. Un po’ meglio su ‘E Raffaella è mia’ anche se la infarcisce di una fretta alla Gianburrasca che Tiziano Ferro non aveva. Però più godibile senza dubbio rispetto al primo brano”, si rileva tra le dichiarazioni critiche. Una sentenza che Wax disapprova, tanto da avere reaction infuocate contro la giornalista, al grido di “Vatti a comprare un gelato Cristiana Mariani, te lo offro io” e ancora “vatti a fare una doccia…”. Ma al confronto tra le parti, poi, la giornalista tiene a chiarire a Wax che la sua sentenza non giudica il cantautore come persona e nel complesso come artista, bensì vuole essere un’opinione sulla performance del quinto serale.

Aaron Cenere colpisce ancora Wax: la reaction

“Non é che tu non mi piaci, ma quelle esibizioni non mi piacciono, e il fatto che tu reagisca così mi fa capire che sei un vero artista. Questa cosa che a Napoli si chiama cazzimma tienila”, rimarca la giornalista, al confronto avuto con Wax, relativamente alle reaction infuocate che il giovane cantautore registra alla sentenza critica giunta ad Amici 22. Ed é proprio lo scontro con la critica che dà terreno fertile al nuovo confronto acceso tra gli eterni rivali Aaron Cenere e Wax, che ora divide i fandom dei due cantautori in corsa per un posto alla finale di Amici 22.

“Hai insultato una persona, Wax, -attacca il rivale, il biondo Cenere, e il riferimento é alla giornalista della sentenza critica-, questa persona ti dice ‘usa questa cazzimma anche fuori’ … Puoi usare la cazzimma ma rispetta sempre le persone e il lavoro altrui che può non piacerti…qui per fortuna e purtroppo ci stiamo montando la testa come le macchine…”. Ma Wax proprio non ci sta all’ennesimo processo alle intenzioni di Aaron e replica, lasciando intendere di accettare seppur non condividendo il pensiero avverso, in un sussurrato: “ci sta, é il tuo pensiero”.

Nel frattempo, lo scontro tra i due cantanti di Amici 22 divide l’opinione dei telespettatori attivi nel web, a metà: da una parte ci sono i supporters di Wax e dall’altra, invece, i fedeli seguaci di Aaron Cenere, pronti a supportare le posizioni dei due beniamini: “Complimenti ai tuoi genitori per l’educazione Aaron”, si legge tra i commenti del web sulla guerra dichiarata e ancora “Wax é il pensiero costante di Aaron…”.











