Amici 22, Federica Andreani canta 26 modi/ “Nel cambiamento ti sfoghi…”

Amici 22 di Maria De Filippi, alla gara inediti Federica Andreani schiera 26 modi

Prosegue la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con la nuova gara inediti che tra i concorrenti in corsa vede Federica Andreani schierare 26 modi. Si tratta del nuovo nonché secondo inedito che la cantante e allieva di Arisa rilascia al talent e che ora concorre alla gara indetta tra i cantanti promossi nella scuola di Canale 5. Così come si rileva al rinnovato daytime di Amici 22, in onda in chiaro tv e in streaming online su Mediaset infinity, Federica Andreani canta il suo inedito, per poi rivelare il senso artistico dello stesso.

Non si tratta di una canzone scritta a sua prima firma, ma é un brano a cui Federica Andreani presta la voce come interprete, con alle spalle un passato di appassionata di musica con il sogno di diventare una cantante di successo.

Federica Andreani spiega il senso di 26 modi…

“É un pezzo che non ho scritto io, ma dove emerge il cambiamento di una persona verso l’altra- fa sapere la cantante, incalzata sul significato del brano, da parte della conduttrice di Amici 22, Maria De Filippi -, e quindi cambiando ti sfoghi e dici tutto…”. Insomma, il vero cambiamento, in realtà, non é altro che la rivelazione del vero essere se stessi, dare libero sfogo al proprio io, rispetto ad un trascorso vissuto sotto il peso dei condizionamenti esterni.

Che Federica Andreani possa rivelarsi vincitrice della gara inediti? Nel frattempo, si infiamma il caso “noce moscata” con una nuova teoria web, secondo cui il fratello di Wax, il più discusso tra i concorrenti in corsa ad Amici 22, Pietro, potrebbe candidarsi ad un banco di canto al talent show di Canale 5.

