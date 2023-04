Amici 22, Federica vs Ramon: chi é eliminato?/ Il pronostico della 5a puntata serale

Amici 22 di Maria De Filippi: al ballottaggio del terzo serale, l’eliminato é tra Federica Andreani e Ramon Agnelli

Chi é l’eliminato tra Federica Andreani e Ramon Agnelli, al ballottaggio finale del quinto serale di Amici 22 di Maria De Filippi? É l’interrogativo che nasce spontaneo per occhio e orecchio pubblico dei fedeli telespettatori del talent show attivi nel web, dal momento che gli ultimi spoiler TV dell’attesa quinta puntata serale del sabato di Amici 22 danno la cantante Federica e il ballerino Ramon come i candidati all’eliminazione. Quando ormai manca poco alla finale di Amici 22, quindi, uno tra i due preannunciati talenti a rischio eliminazione, Federica Andreani e Ramon Agnelli, é destinato ad abbandonare la competizione, tra i talenti in corsa per l’upgrade al titolo di concorrenti finalisti. Ma chi é l’eliminato e chi si salva, al termine del ballottaggio del quinto serale, resta l’arcano da svelare e solo la messa in onda dell’attesa puntata TV di sabato 15 aprile darà le relative risposte.

Gli indicatori del pronostico sull’eliminato di Amici 22

Tuttavia, a prima firma di Il sussidiario.net é possibile delineare un pronostico sul verdetto dell’eliminato, per il calcolo delle probabilità incentrato su più di un indicatore della possibile eliminazione. I giudici adibiti alle votazioni del serale di Amici 22 potrebbero optare per l’eliminazione della cantante, a fronte delle recenti eliminazioni di due ballerini tra loro contigue ad Amici 22.

Quelle di Samuele Segreto al terzo e di Alessio Cavaliere al quarto serale, che ai nastri di partenza del quinto serale vedono il circuito ballo in svantaggio rispetto al circuito canto in corsa al talent show, per inferiorità numerica. 5 sono i cantanti e 4 sono i ballerini in corsa al quinto serale e con l’uscita di Federica, i giudici potrebbero riequilibrare la dinamica di gioco tra i due circuiti paralleli, protagonisti nella competizione Il secondo particolare che potrebbe anzitempo indicare Federica come la preannunciata eliminata é il rifiuto della cantante al guanto di sfida richiesto da Lorella Cuccarini per il quinto serale, ossia il duetto che vede i pupilli di quest’ultima, Cricca e Angelina Mango, chiamati a sfidare la Andreani e il compagno di squadra Wax in una cover sulle note di Against all odds di Mariah Carey e Westlife. Il rifiuto della cantante alla sfida, stabilito di comune accordo in squadra e in eco a Wax, potrebbe denotare una mancanza di volontà a mettersi alla prova e quindi un’immaturità artistica da parte della Andreani, che a primo acchito si diceva disposta al guanto, al cospetto dei giudici Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofré. Questo, soprattutto al confronto nel ballottaggio ad eliminazione di Federica e Ramon, che invece seguirebbe alla lettera la filosofia della maestra Alessandra Celentano, che denota la sconfitta certa di chiunque rifiuti un guanto di sfida.

