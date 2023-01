Amici 22, fuori i nuovi singoli/Al via la gara stream su Spotify: in pole ancora Wax?

Amici 22, escono gli inediti: Ascanio primeggia da eliminato e Wax persiste in corsa al talent

Con lo scoccare della mezzanotte del 10 gennaio 2022, sono ufficialmente rilasciati su tutti i Digital store e quindi le piattaforme musicali, i nuovi inediti di Amici 22. Le canzoni in questione, rilasciate dai concorrenti superstiti al talent show danno al contempo il via, alla loro pubblicazione Digital, alla nuova gara di ascolti in streaming su Spotify Italia -tra i concorrenti in corsa ad Amici 22. La prima sfida stream del talent in corso vede primeggiare Wax tra i concorrenti in corsa e in assoluto vede fare ancora meglio Ascanio, che da eliminato sbaraglia la concorrenza della classe canto del talent.

Amici 22, Aka7even spopola su Spotify/ Con Non piove piú, é rivincita su Sangiovanni!

Gli inediti pubblicati in queste ore sono il primo inedito rilasciato nella scuola di Angelina Mango, Voglia di vivere, seguito da un mucchio di secondi inediti per gli altri concorrenti in corsa ad Amici 22. Parliamo di Ballerine e guantoni di Wax, Finisce bene di Tommy Dali, Acquario di Piccolo G, Sui sedili della metro di Niveo, Perdonami di NDG, 26 modi di Federica Andreani, Baciami e ballami di Aaron Cenere. I nuovi inediti sono, inoltre, contenuti nella compilation di Amici 22 di Maria De Filippi, disponibile con i preorders su Amazon e Music First e in uscita in copie anche fisiche a partire dal 27 gennaio 2023: Full out.

Amici 22, Angelina Mango e Samuele Segreto una coppia?/ Maria De Filippi divide i fan

Ma chi vincerà la nuova gara stream su Spotify, tra i concorrenti in corsa ad Amici 22, freschi di rilascio? Nell’attesa di apprendere i primi risultati di ascolti in streaming registrati dai cantanti in corsa al talent con i nuovi inediti, intanto, la prima gara di stream del talent -aggiornata ai dati rilevabili su Spotify Italia il 9 gennaio 2023- vede Ascanio sbaragliare la concorrenza della classe canto di Amici 22, da eliminato dal talent. Ascanio detiene la pole position in assoluto con Margot, che ottiene 2.627.164 stream.

Wax frenato da Ascanio, oltre la competizione di Amici 22?

Tra i superstiti ad Amici 22 il primo e in assoluto secondo é Wax, che con il primo inedito Turista per sempre ottiene 2.233.315 stream. Secondo podio tra i superstiti e terzo posto in assoluto tra i talenti di Amici 22 per Aaron Cenere, che con il primo inedito Universale raggiunge quota 1.723.764 stream. Terzo podio tra i superstiti e quarto posto in assoluto per Niveo, che con Scarabocchi ottiene 1.129.357 stream. Quarto posto tra i superstiti e quinto in assoluto, nella competizione relativa ad Amici 22, é NDG, che con Fuori raggiunge quota 857.197 ascolti. A seguire, quinto superstite e sesto in assoluto, Tommy Dali, con Male raggiunge quota 809.887 stream. Sesto superstite e settimo in assoluto, Piccolo G, ottiene 547.523 ascolti con Più mia. Settima tra i superstiti e ottava in assoluto, Federica Andreani, raggiunge quota 440.453 stream con Meno sola. Ultimo, nella classifica stream di Amici 22, nono in assoluto ed eliminato dal talent, Cricca, che con Supereroi registra quota 414.027 ascolti.

Amici 22, Samuele Antinelli eliminato?/ L'ultimatum di Raimondo Todaro

Alla nuova gara stream di Amici 22, sulla scia del rilascio dei nuovi inediti di queste ore, é destinato ad aggiungersi anche Ascanio. Questo perché l’eliminato al talent ha anticipato in un’intervista a Superguidatv che a gennaio 2023 é previsto il rilascio del suo nuovo singolo, il secondo dal suo debutto TV ad Amici 22. Che Ascanio possa contrastare il fenomeno in corsa al talent, Wax? Chissà.

Nel frattempo, tra gli indicatori di gradimento social la pagina Instagram di Amici 22 ha condiviso alla mezzanotte del 10 gennaio 2023 i post dei nuovi inediti appena rilasciati dei talenti del talent e, rispetto alle prime interazioni social, Wax registra il miglior risultato in termini di feedback sul re dei social. Wax ottiene il maggior numero di like sul re dei social , superando quota 8mila like per l’inedito Ballerine e guantoni. Secondo podio per Angelina Mango e l’inedito Voglia di vivere con oltre 4mila like. Terzo podio per Niveo che con Sui sedili della metro raggiunge oltre 3mila like.

© RIPRODUZIONE RISERVATA