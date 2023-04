Amici 22, gara ballo a teatro: Mattia criticato, eliminato al 4° serale?/ La sentenza

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola é ultimo nella classifica di Marcello Sacchetta: che succede alla gara di ballo a teatro?

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con una nuova gara di ballo, che vede Mattia Zenzola rischiare il titolo di nuovo eliminato al talent show. Il rischio di eliminazione dal programma dei talenti ballerini e cantanti si solleva con l’ultima posizione che il biondo Mattia occupa nella classifica della nuova gara di ballo aperta ai concorrenti ballerini in corsa per un posto alla finale del serale di Amici 22. Nell’attesa per il quarto appuntamento serale di Amici 22 di Maria De Filippi, al rinnovato daytime del talent datato 5 aprile 2023 vanno, quindi, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity le immagini della gara di ballo teatrale.

Mattia Zenzola é il preannunciato eliminato al quarto serale di Amici 22?

Per l’occasione, a sfidarsi a prova di danza sono i concorrenti ballerini di Amici 22, Mattia Zenzola, Isobel Fetiye Kinnear, Maddalena Svevi, Alessio Cavaliere e Ramon Agnelli. E a ricevere la sentenza più critica, rispetto alla prova di danza a teatro cui sono chiamati i ballerini di Amici 22 al cospetto del giudice, é il latinista Mattia Zenzola. All’allievo di Raimondo Todaro, il giudice Marcello Sacchetto riserva una sentenza piuttosto aspra, che taccia il giovane di non riuscire a garantire una buona resa di staging al momento dell’esibizione sul palco.

Questo, evidentemente anche per via della peculiarità caratteriale di cui il ballerino non ha mai fatto mistero, ovvero la timidezza: “non mi hai guardato…. cercare di trovare un contatto con il pubblico é importante”, fa sapere, sibillino, il giudice, suggerendo al concorrente biondo di dover lavorare sulla timidezza dal punto di vista artistico.

Quinto ed ultimo classificato é non a caso Mattia, nell’ordine di gradimento di fine gara stilato da Marcello Sacchetta. Un dato che potrebbe preludere, rispetto alle votazioni previste al quarto serale di Amici 22 dei giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi, alla decretazione del nuovo eliminato, che potrebbe così rivelarsi Mattia Zenzola.

