Amici 22, gara ballo: chi é il vincitore?/ Maddalena batte tutti: la classifica

Samuele Barbetta é la re-entry TV del momento, con il ritorno al talent show che lo ha reso celebre, per Amici 22, dove così si decreta il trionfo di Maddalena Svevi. Rientrato in attività al talent show di Maria De Filippi, l’ex concorrente ballerino di Amici 20 copre il ruolo di giudice di una gara di ballo a prova di improvvisazione aperta ai concorrenti ballerini in corsa per un posto alla finale di Amici 22. Così come emerge all’appuntamento TV del talent show datato 17 aprile 2023, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

“Siete stati stupendi da guardare…-ammette in un sentito plauso ai concorrenti in corsa al circuito ballo di Amici 22, Samuele Barbetta, per poi stilare il suo ordine di gradimento finale decrescente, dall’ultimo al primo classificato-,.sul giudizio tecnico Mattia mi é piaciuto dal punto di vista fisico… la foto con mamma in mano… sei stato molto bello fisicamente”. Se Mattia é ultimo, Ramon Agnelli é penultimo, “sei riuscito a dare esplosioni dal punto di vista tecnico e fisico, anche se in fatto di ricerca emotiva con l’oggetto poteva esserci un lavoro maggiore”. Il giudice é chiamato a sentenziare su una prova che chiama il ballerino a rendersi veicolo di una storia creata attraverso degli oggetti di scena e Isobel Fetiye Kinnear é seconda classificata, “le si é rotto il fiore e io sono fan di quando le cose vanno storte…stavi crollando dentro…bravissima”.

Maddalena Svevi é la prima classificata, al termine della gara di improvvisazione

La prima classificata? Per il giudice Samuele Barbetta, a dispetto delle critiche dell’insegnante avversa Alessandra Celentano che fioccano sul conto della ballerina , é Maddalena Svevi ad ottenere la pole position: “sei riuscita a collegare la parte gestuale con la canzone, la vittoria va a Maddalena”.

Che l’allieva di Emanuel Lo riesca ad imporsi come vincitrice del circuito ballo, alla finale di Amici 22? La puntata finale del talent show é, intanto, attesa per il prossimo 14 maggio 2023.

