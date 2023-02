Amici 22, gara ballo: chi é vincitore?/ Televoto premia Mattia Zenzola: la classifica

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola vince la gara di ballo: i risultati del televoto

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con il verdetto della gara di ballo aperta con il televoto, che vede Mattia Zenzola vincitore. La gara di ballo indetta tra i ballerini concorrenti in corsa per il montepremi al talent show di Canale 5 ha chiamato al centro studio i competitor ad una performance di ballo, nello studio TV del programma di Maria De Filippi, al cospetto del giudizio del pubblico, che come giudice ha espresso un giudizio attraverso delle votazioni in codice. E al rinnovato daytime del talent, datato 6 febbraio 2022 in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, habemus le percentuali di votazioni del pubblico, che confermano Mattia Zenzola come il ballerino numero uno, per il gusto del pubblico. Un risultato che rende l’allievo di Raimondo Todaro il candidato #1 al titolo di vincitore del circuito ballo e vincitore del montepremi assoluto, alla finale del talent show di Canale 5.

Nel frattempo spuntano le percentuali di votazioni espresse dal pubblico al televoto indetto alla gara tra i ballerini. Dati che decretano Mattia Zenzola trionfatore tra i ballerini in corsa ad Amici 22, ripresi in un tweet condiviso via Twitter dalla pagina social Amici news:

1- Mattia Zenzola 26.8%;

2- Samuele Segreto 20.4%

3- Isobel Fetiye Kinnear 15.2%

4- Gianmarco Petrelli 12.7%

5-Paky 8.9%

6-Maddalena Svevi 7.5%

7- Megan Ria 3.9%

8- Benedetta Vari 2.5%

9-Alessio Cavaliere 2.1%

Gli ultimi in classifica sono le new entries ad Amici 22

Nella classifica dei ballerini di Amici 22, che si delinea sulla base delle percentuali di voto del pubblico, emerge poi un dettaglio in particolare. Quello che vede le new entries tra i concorrenti ballerini ammessi al talent show, Benedetta Vari e Alessio Cavaliere come i giovani più a rischio eliminazione nella competizione corrente dei talenti di Amici 22, in quanto penultima e ultimo classificati.













